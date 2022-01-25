Япония призвала своих граждан срочно покинуть территорию Украины 1 25.01.2022, 12:43

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Ситуация в стране «быстро меняется».

Правительство Японии обратилось с призывом к согражданам, находящимся в Украине, срочно покинуть ее территорию. Об этом 25 января заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Это решение вызвано угрозой вторжения российской армии в Украину, пишет The Japan Times со ссылкой на источники в правительстве.

«Что касается ситуации с посольством [Японии], мы будем применять надлежащие меры, исходя из положения дел в регионе и с позиции защиты наших граждан», - подчеркнул Мацуно, которого цитирует ТАСС.

По данным японского МИД, в Украине проживает около 250 граждан Японии. «Мы хотели бы, чтобы они покинули Украину, пока еще доступны коммерческие рейсы», - сказал представитель министерства. Он отметил, что ситуация в Украине «быстро меняется».

24 января министерство иностранных дел Японии присвоило Украине третий уровень опасности по четырехбалльной шкале, который равносилен призыву не посещать эту страну. Четвертый уровень подразумевает необходимость эвакуации.

До 24 января третий уровень опасности был присвоен только аннексированному Россией Крыму и двум регионам на востоке Украины, где действуют пророссийские вооруженные формирования. Остальная территория Украина относилась к первому уровню опасности, который предполагает соблюдение мер предосторожности во время поездок.

24 января канадский МИД рекомендовал гражданам страны избегать любых необязательных поездок в Украину «из-за продолжающихся угроз со стороны России и наращивания военного присутствия внутри и вокруг этой страны». Тем, кто уже находится в Украине, в МИД Канады рекомендовали оценить необходимость своего дальнейшего пребывания в этой стране.

В тот же день СМИ сообщили, что власти Австралии приступили к вывозу членов семей дипломатов из Киева, а также призвали сограждан срочно покинуть территорию Украины.

Госдепартамент США 23 января принял решение сократить численность сотрудников посольства на Украине из-за «военных угроз» со стороны России. Одновременно ведомство рекомендовало находящимся на Украине гражданам США покинуть территорию страны коммерческими рейсами.

МИД Украины назвал это решение США поспешным и чрезмерным. Глава украинского ведомства пояснил, что ничего кардинального в последнее время не произошло, а российская угроза остается постоянной с 2014 года.

Также правительство Великобритании объявило о начале вывода из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей в ответ на «рост масштабов угрожающих действий России».

НАТО 24 января объявил о приведении в повышенную готовность дополнительных сил и отправке в Восточную Европу большего числа кораблей и истребителей. Кроме того, президент США Джо Байден рассматривает план по отправке до 50 тысяч американских военных в страны Балтии и Восточной Европы, а также по отправке военных кораблей и самолетов, пишет The New York Times.

В последние месяцы эксперты сообщали, что Россия наращивает группировку войск вблизи границ с Украиной и это может означать подготовку к вторжению.

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