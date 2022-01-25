Юрист-международник о перспективах чиновников-авиапиратов: Все так переменчиво 2 25.01.2022, 17:15

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Не очень приятно, когда тебя ищет американское государство.

Предъявленные властями США обвинения в сговоре с целью совершения акта воздушного пиратства четырем должностным лицам Беларуси из-за инцидента с вынужденной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair прокомментировала юрист-международник, кандидат юридических наук, доцент Екатерина Дейкало на своей странице в «Фейсбуке»:

– По инциденту с самолетом Ryanair aмериканский окружной суд вынес обвинение в намеренном и спланированном заранее осуществлении действий по захвату и незаконному установлению контроля над самолетом в полете. И мы имеем ордеры на арест 4-х белорусских граждан.

Суть обвинения мне кажется все знают – перевод пресс-релиза Минюста США публиковался в СМИ. Я хочу сказать немного о другом.

1. Функционирование системы.

Так же, как и в случае с ОДКБ, ситуация на контрасте показывает, насколько постсоветская культура управления пещерна в вопросах соблюдения и уважении процедуры. И не просто формальной процедуры (хотя в последнее время наша власть и этого не может уже), но в самих принципах управления.

Что мы видим. На сайте Минюста США висит подробный пресс-релиз + к нему прикреплены:

- сканы ордеров на арест с подписью, именем и фамилией лица его выписавшего

- сам текст обоснования обвинения (тоже скан, с пометками от руки, на какого судью расписано). Обоснование на 21 странице подробно и аргументированно описывает основания обвинения

- указаны предметные сферы, которых касается это дело (среди которых, между прочим, национальная безопасность)

- подразделения, которые вовлечены в работу над делом

И вишенка на торте. В конце пресс-релиза оговорка: обвинение – пока просто предположение и все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана без всяких разумных сомнений в суде.

Особо обращу внимание, что фраза «вне всяких разумных сомнений» - это не просто красивый оборот речи, это уже из истории стандартов доказывания – один из них. В нашей системе концепция стандартов доказывания не разработана в принципе. Хотя это важнейшая вещь для того, чтобы складывалась культура аргументации и обоснования (чтобы не было так, что вина доказана, потому что есть протокол милиционера). Это, к слову, отдельное большое направление для правовой реформы.

Решение обосновано, прозрачно и публично в отличие от так знакомых нам постоянных манипуляций, умалчивания, закрытости и «лепки горбатого». Дальше можно оспаривать его, формировать своё мнение относительно аргументации , соглашаться или не соглашаться и тд.

В общем, вот так процедурно выглядит обвинение со стороны государства. И даже тот факт, что это касается сферы национальной безопасности оказывается не повод, чтобы ничего не разглашать и запрещать самому человеку говорить о своем статусе (даже в делах, которые не касаются национальной безопасности).

В этой связи полагаю, что все «двойные стандарты» и «фальшывую демакратию» можно обсуждать только тогда, когда на сайте Минюста Беларуси появятся в открытом доступе обоснования обвинения на 21 странице (ну ладно на 15 хотя бы) людей, которые сидят сейчас со статьей про гос. измену, угрозу нац. безопасности и т.д. и до суда, и после суда (и приговоры плиз). Сканы процессуальных документов с подписями. Вот тогда будет разговор про двойные стандарты. Ведь для того, чтобы говорить про двойные стандарты – нужно соответствовать хоть каким-то стандартам. Будем обсуждать ваши 21 страницу против “натауских” 21 страницы. А то как же можно сравнивать и, тем более, обсуждать на равных 21 страницу адекватной правовой аргументации с одной стороны и… ничего с другой.

2. Основание для юрисдикции суда США.

Ну и немного про юрисдикцию США в этом деле. Мне кажется полезным сказать. Сам факт возможности устанавливать экстерриториальную юрисдикцию – общепризнанная норма и международный стандарт.

На международном уровне его обоснование уходит еще в дело Лотуса (рассматривалось судебным органом Лиги Наций - предшественницей Международного Суда ООН). В котором суд вывел т.н. «золотое правило Лотуса» - все, что не запрещено – разрешено (речь шла именно о том, что государство может осуществлять свою юрисдикцию на другой территории только с разрешения, но осуществлять ее на своей территории по делам, случившимся за ее пределами – такого запрета нет). Правило используется в международном праве далеко не только в контексте экстерриториальной юрисдикции.

Сегодня правила установления экстерриториальной юрисдикции закреплены практически в всех национальных системах, во многих международных договорах по борьбе с международными уголовными преступлениями.

Но существуют различные принципы ее установления, их легитимность определяется международным стандартом.

В международном праве есть 2 базовых принципа установления экстерриториальной юрисдикции: территориальный (место совершения преступления) и принцип гражданства лица, совершившего преступление. Но есть еще несколько принципов, которые появились из развития и толкования предыдущих двух. Один из них - принцип passive nationality (passive personal) – «пассивное гражданство». То есть гражданство жертвы.

Американцы его и применили На борту оказалось 4 гражданина США.

(Важно не путать с этим всем принцип универсальной юрисдикции, который применяется в отношении только определенной категории преступлений (серьезные нарушения) и его суть не в том, что есть конкурирующая юрисдикция нескольких государств, а в том, что вообще любое государство может осуществлять правосудие).

Принцип «пассивного гражданства» не является бесспорным (в основном доктринальные споры и не частое закрепление в международных договорах и национальных уголовных законах), однако считается легитимной нормой и вполне себе может быть закреплен в национальном уголовном законодательстве, если государство так решило.

Что и сделали американцы и ссылаются в своем обвинении на эту норму своего уголовного закона. Она закрепляется и в международных договорах, что лишний раз подтверждает ее легитимность – например в Пекинском протоколе 2010 г. к старенькой Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г., к основным двум добавился и принцип гражданства жертвы. Да в общем-то и в текстах таких Конвенции часто есть норма, которая говорит, что государство может установить и другие основания для юрисдикции, помимо тех, которые в Конвенции. Международное право дает большую дискрецию государству относительно установления таких правил.

Интересно, что сначала США были против применения к его гражданам такого принципа (если не ошибаюсь, впервые к американскому гражданину его применила Мексика еще в 19 в.), но потом очень даже он им понравился и они включили его в свой уголовный закон.

В 1988 г. Окружной суд США в деле US v.Yunis подробно разобрал этот принцип и базу его применения США (речь в деле шла о ливийце, которого США арестовали в открытом море в рыбацкой лодке за участие в захвате иорданского самолета, на котором летели 2 американца).

Ливиец оспаривал юрисдикцию США ссылаясь именно на то, что принцип, мол, не широко признан в международном праве. А суд говорит – да, согласен, но легитимность его включения в нац. законодательство никогда не оспаривалась и более того, особенно признавалась в случаях особо серьезных преступлений – захвата заложников например. Ну и так далее. Cуд уделяет в своем решении международно-правовому обоснованию легитимности применения этого принципа (отдельно от обоснования по национальному праву США) целый раздел. Это тоже к вопросу о работе национальных судов с международным правом. Само решение – около 17 страниц. И это даже не Верховный суд. И это не абзац обоснования ввода миротворческих войск ОДКБ. И 0 страниц мандата этих войск.

3. Последствия.

Я совсем не фанат США, если так в целом. Это очень специфическое государство. Но вот что там однозначно есть – работающая как часы система разделения властей и роль суда. Система, которая работает сама по себе, а не в зависимости от персоналий и не на ручном управлении тем и хороша, что работает сама по себе.

Этим ребятам конечно (вроде бы) ничего не грозит пока в Беларуси сохраняется действующая власть, но сейчас все так переменчиво. Елбасы примерно так и сказал в своем видеобращении. Своего гражданина государство имеет право не выдавать, но основной принцип сотрудничества по экстерриториальной юрисдикции - либо суди, либо выдай. Все равно придется совешать какие-то действия, либо отказываться от их совершения и иметь политический геморрой. И да, помимо юридических экстрадиция часто завязана и на политические моменты. Так же как и дела об иммунитете дипломатов. Но США – не та страна, которой в таких ситуациях обычно отказыают. Ну и у них достаточно договров об экстрадиции. Поэтому, может наступить момент, что нигде кроме России им невозможно будет находиться (ну может в Венесуле, но туда еще нужно доехать). Кстати Россия тоже может не увидеть тут своего интереса.

В общем и целом это все как-то не очень удобно и не очень надежно. Так себе перспективка. Особенно если Интерпол еще подключится…Не очень приятно, когда тебя ищет американское государство с ордером на твой арест.

4. Мораль.

Если бы эти люди хотя бы немного воспринимали реальность и включали здравый смысл (даже если не брать такие высокие вещи как ответственность, общая безопасность и “подумать о людях”) – они быть может смогли оценить элементарные риски для себя и хотя бы заглянуть в список пассажиров например. Просто прагматично понимать, что за пределами твоей пещеры есть другой мир.

Также, как и в ситуации с вводом войск ОДКБ, эта ситуация наглядно показывает, что за все это время наша система воспитала поколение чиновников и людей системы, которые не понимают языка, на котором говорит мир. Чем дальше я анализирую, тем больше убеждаюсь - они не нарушают осознанно какие-то нормы и общепринятые правила – они просто живут в другом мире. Они не соотносят себя с реальностью. Они искренне верят, что реальность – это то, что они представляют в качестве таковой. Не все конечно, но очень и очень многие. И вот тут показателен комментарий Козючица (одного из ответчиков): «по тем публикациям, которые я прочитал, я пока не понял, насколько это официально, реально, может чистой воды давление или провокация»… Документы на сайте Минюста как провокация и что-то нереальное – да, это так близко к нам… но не про весь мир.

И даже если ты убедил себя, что у тебя свои правила – это не значит, что так и есть на самом деле. И если на своем внутригосударственном уровне ты, обустроив пещеру посреди мегаполиса, временно успешно машешь дубиной – на международном уровне ты не можешь этого делать без последствий. Хотя порой в это так трудно поверить.

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