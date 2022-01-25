Чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» проиграл одноклубникам из Петрикова 2 25.01.2022, 22:15

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Деньги на футболистов в стране закончились.

Чемпион Беларуси солигорский "Шахтер" проиграл в товарищеском матче одноклубникам из Петрикова. Встреча прошла в манеже БФФ.

Шахтер — Шахтер Петриков (Д2) — 1:2

Шахтер Солигорск: Плотников (Степанов, 30; Черник, 60), Антич (Ковалев, 46), Политевич (Шатара, 46), Филипенко (Хадаркевич, 46), Свириденко (Макаренко, 46), Забелин (Корзун, 46), Пейич (А.Кабышев, 46), Подстрелов (Сотников, 46), Черняк (Козловский, 46), Ахмеди (Иванович, 46), Скавыш (Карпицкий, 46)

Голы: 1:0 — Подстрелов (26). 1:1 — ИНП (54). 1:2 — Гарост (81).

"Сегодня в манеже БФФ основной состав нашего клуба провел контрольный матч с петриковским "Шахтером".

В первом тайме игровое преимущество было большей частью на стороне Солигорска. При этом гол, забитый Дмитрием Подстреловым, стал следствием классного выхода из-под прессинга нашего фарм-клуба. К слову, Подстрелова можно назвать самым активным в первой половине — на счету полузащитника еще две попытки взятия ворот. Свои моменты были и у Ильи Черняка, и у Валона Ахмеди. Однако, счет не изменился.

После перерыва игра немного выровнялась и у Петрикова прошло несколько хороших атак, две из которых завершились взятиями ворот первой команды. Солигорские же "горняки" свои моменты не использовали", — говорится в сообщении официального сайта солигорского "Шахтера".

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