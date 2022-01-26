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В Беларуси упали пенсии — и средняя, и реальная

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  • 26.01.2022, 8:18
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В Беларуси упали пенсии — и средняя, и реальная

Как обеднели пенсионеры в пересчете на цены на гречку и картошку.

Реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на рост цен, в декабре продолжили падение. Они снизились на 1,1% к ноябрю, сообщает Белстат. Падение происходит третий месяц подряд. При этом в декабре снизилась также средняя назначенная пенсия в целом по стране. Тем временем чиновники по-прежнему держат в «секрете» численность пенсионеров.

Сайт zerkalo.io на примере цен на гречку и картошку показывает, как за последний год обеднели наши пенсионеры.

В 2021 году реальные пенсии росли только в августе и сентябре, в остальное время они были в минусе (если сравнивать месяц к предыдущему месяцу).

При этом реальная декабрьская пенсия белорусов упала также к аналогичному периоду 2020-го — на 3,1%.

В декабре также упала средняя назначенная пенсия по стране, она составила 514,4 рубля. Это на 1,1 рубля меньше, чем было в ноябре. Средняя декабрьская назначенная пенсия оказалась на 6,6% выше, чем были эти выплаты годом ранее. Для сравнения: годовая инфляция в Беларуси в 2021-м составила 10%. То есть товары и услуги подорожали заметнее, чем выросли пенсии.

Чтобы наглядно показать, как за год обеднели пенсионеры, то возьмем, как их пенсии изменились в пересчете на гречку. Если в прошлом месяце на среднюю назначенную пенсию можно было купить 116 килограмм, то в декабре 2020-го — на 40 килограмм больше. Для сравнения мы взяли средние розничные цены, которые приводит Белстат за декабрь прошлого года и за аналогичный месяц 2020-го.

Если пересчитать средние назначенные пенсии в картошку, то в прошлом месяце вышло бы 376 килограмм, а в декабре 2020-го — 589 килограмм.

Трудовые пенсии в прошлом году повышали один раз — с 1 сентября. Рост составил в среднем 6,3%. Но уже на тот момент по факту сентябрьское повышение «съела» инфляция, которая за 9 месяцев составила 7,5%. Что касается повышения пенсий в этом году, в Минэкономики ранее заявили, что «номинально рассчитываем на рост». «Будем исходить из возможностей бюджета и эффективности работы экономики», — пояснил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.

Число пенсионеров по-прежнему в «секрете»

Белстат по-прежнему не сообщается численность пенсионеров. Раньше эта информация ежемесячно публиковалась в сборниках по социально-экономическому положению страны. Однако в сборнике за январь-ноябрь прошлого года эти данные не разместили, за январь-декабрь также их не оказалось.

К примеру, на начало ноября прошлого года в Беларуси насчитывалось, по официальной статистике, 2 млн 422,2 тыс. пенсионеров. Примечательно, что эта цифра была такой же и на начало октября. За сентябрь и август пенсионеров стало на 32,3 тыс. меньше.

К примеру, Минск за январь-август этого года потерял около 8,5 тыс. пенсионеров.

На сайте Минтруда по-прежнему сообщается, что «в настоящее время в органах по труду, занятости и социальной защите различные виды пенсий получают около 2,5 млн человек».

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