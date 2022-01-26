В Великобритании ученые создали робота-шпиона в виде краба

В Великобритании ученые создали робота-шпиона в виде краба1
- 26.01.2022, 13:29
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Видеофакт.
Медиакомпания John Downer Productions, которая специализируется на съемке животных при помощи робототехники, создала робота-краба, сообщает «Новое время».
«Шпионские камеры», спрятанные в роботизированных животных нужны, чтобы запечатлеть жизнь животных с близкого расстояния, отметили режиссеры.
В новом видео от компании робот-краб пробирается через остров Рождества во время ежегодной миграции красных крабов.
«Подсчитано, что от 40 до 50 млн этих крабов участвуют в миграции каждый год, преодолевая пересеченную местность и убегая от хищников, чтобы сыграть свою роль в создании следующего поколения вида», — рассказали в организации Ocean Conservancy.
Новое видео с необычным роботом, рассказывает об их опасном путешествии по оживленным дорогам — настоящее испытание, — но, поскольку две трети острова занимают национальные парки, самые большие группы крабов защищены временными перекрытиями дорог и переходами для диких животных.
«В то время как остров Рождества содержит водно-болотные угодья, тропические леса и морские экосистемы, в которых обитает множество замечательных существ, есть один вид, который каждый год привлекает всеобщее внимание: Gecarcoidea natalis, которого прозвали красным крабом острова Рождества… Как только миграция начнется, она будет продолжаться около трех недель до оптимального времени нереста», — добавили в Ocean Conservancy.