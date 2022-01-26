В Госдепе ответили, сможет ли Олимпиада сдержать Путина от возможного вторжения в Украину 1 26.01.2022, 16:25

3,344

Существует реальный риск военного конфликта на европейском континенте.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в 2008 году летняя Олимпиада не сдержала Москву от нападения на другую независимую страну, сообщает nv.ua.

«Мы не должны предвидеть, что он (Владимир Путин — ред.) сделает, или чего не будет делать. Однако есть простой исторический факт, о котором упомянул госсекретарь Блинкен пару дней назад — раньше Летние Олимпийские игры, насколько я помню, не удержали Владимира Путина от агрессии против другой независимой страны. Поэтому, я думаю, стоит спросить Владимира Путина», — сказал Прайс.

В 2008 году за неделю до начала летних Олимпийских игр в Китае Россия напала на Грузию.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава Китая Си Цзиньпин мог попросить Путина не совершать масштабное вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в КНР 4−20 февраля.

Угроза вторжения России в Украину

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. Согласно последним разведданным Министерства обороны Украины, предоставленным CNN 18 января, Россия разместила возле границ Украины более 127 тысяч военнослужащих.

Западные СМИ сообщали, что российское вторжение в Украину может быть совершено в начале 2022 года, к этому привлекут до 175 тысяч военнослужащих РФ. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России. По словам Данилова, полномасштабное вторжение физически невозможно и поводов для паники нет.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что не стал бы танцевать с президентом России Владимиром Путиным, как это делала его предшественница Карин Кнайсль.

«Как мужчина, я бы не соблазнился танцем с Путиным, и я бы этого не сделал», — отметил глава австрийского МИД.

По его словам, то, что Путин грозит вторжением в Украину означает «признание провала» Кремля.

Шалленберг сравнил ситуацию с подавлением восстаний в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году тогдашним Советским Союзом.

По его мнению, создается впечатление, что Путин хочет «повернуть колесо времени вспять».

«На самом деле он достигает противоположного… Он просто толкает своих соседей на запад, в НАТО и ЕС», — добавил Шалленберг.

Он отметил, что никто не может заглянуть в голову Путину, но «угроза, к сожалению, очень реальна».

Пугает то, что «в 2022 году приходится считаться с реальным риском военного конфликта на европейском континенте», заявил Шалленберг.

В 2018 году тогдашняя министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль пригласила Путина на свою свадьбу, которая запомнилась их совместным танцем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».