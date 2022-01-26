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Папа римский помолился за мир в Украине

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  • 26.01.2022, 21:08
Папа римский помолился за мир в Украине

26 января папа провозгласил днем молитвы за мир в Украине.

Папа римский Франциск 26 января после встречи с паломниками помолился за мир в Украине. Об этом сообщил портал Vatican News.

26 января папа провозгласил днем молитвы за мир в Украине.

"А теперь, проповедуя "Отче наш", приглашаю вас помолиться за мир в Украине и делать это часто в этот день: просим настойчиво у Господа, чтобы эта земля могла увидеть расцвет братства и преодолеть раны, страхи и деления... Пусть же молитвы и призывы, которые сегодня возносятся к небу, коснутся умов и сердец ответственных на земле, чтобы они поступили так, чтобы перевесил диалог, а добро всех стояло превыше частных интересов. Прошу вас: пусть никогда не будет войны!" – сказал он.

О ситуации в Украине папа римский упоминает регулярно. Так, 25 декабря 2021 года он призывал не позволять распространять в Украине "метастазы конфликта", а 10 января 2022 года – "найти приемлемые и длительные решения" для прекращения войны в Украине.

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