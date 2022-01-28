закрыть
28 января 2022, пятница, 9:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Крах клана Назарбаева

3
  • 28.01.2022, 8:26
  • 2,932
Крах клана Назарбаева
Нурсултан Назарбаев

Кто из близких елбасы потерял должности и кто займет их место?

Семья Назарбаева крепко укоренилась в Казахстане на долгие годы. Нынешние так называемые «чистки» – это только прикрытие, говорят политологи и казахстанские оппозиционеры, сообщает «Белсат».

Как замешан в разделе влияния в Казахстане Кремль и почему уход с постов родственников Назарбаева лишь ширма?

Несмотря на то, что Нурсултан Назарбаев в видеообращении к народу лично поставил точку в своей эпохе, он продолжает всплывать в новых материалах и расследованиях журналистов. Но уже не как глава государства, а как глава клана Назарбаевых и приближенных к ним. За последний месяц в СМИ появился ряд расследований об активах и бизнес-интересах семьи первого президента Казахстана. Сообщают о массовом уходе родственников Назарбаева с государственных постов и должностей в крупных бизнес-компаниях, что якобы связано с зачисткой сил влияния елбасы.

«При назначении самого Токаева это было прямое назначение и выбор Назарбаева, он во всех речах своих и во всех своих действиях полностью показывал, что он сохранит наследие Назарбаева и в политическом плане, и в плане членов семьи», – говорит Альнур Мусаев, генерал-майор, экс-председатель КНБ Казахстана.

Пока что нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев не притягивает к ответственности ни одного представителя семьи Нурсултана Назарбаева. По данным расследователей OCCRP, за 30 лет своего правления Назарбаев успел основать благотворительные фонды, через которые управлял активами на сумму около 8 миллиардов долларов. Но и это не все.

Зятья Назарбаева – миллиардер Тимур Кулибаев, Димаш Досанов, Кайрат Шарипбаев – сейчас уже экс-председатели крупного бизнеса в Казахстане. Старшая дочь Дарига Назарбаева в прошлом году возглавляла сенат, верхнюю палату парламента Казахстана, а в январе 2021 года она стала рядовым депутатом Межелиса, нижней палаты. Кайрат Шарипбаева называют в СМИ ее мужем. Младшая дочь Алия Назарбаева руководит компанией по утилизационному сбору на автотранспорт «Оператор РОП». Она связана узами с Димашем Досановым.

«В Казахстане мы не можем говорить о независимом и открытом расследовании: в Казахстане нет независимых политических институтов, на которых бы базировалось независимое расследование. Парламент полностью контролируется, судебная система полностью контролируется», – говорит Димаш Альжанов, политолог из Казахстана.

Оппозиционный казахстанский политик Мухтар Аблязов называет семью Назарбаева и Токаева легальными миллиардерами в стране.

«У Назарбаева другая ситуация и у Токаева – их дети и внуки являются легальными миллиардерами и миллионерами, они стоят в списках Forbes. У них легально приобретена собственность в Швейцарии, в Англии, как у Дариги Назарбаевой минимум на 500 млн долларов», – сообщает Мухтар Аблязов.

Кроме того, за поддержкой клана Назарбаева стоит Кремль. В его интересах лоббирование семьи Назарбаева для собственной расстановки сил в Казахстане.

«Он уйдет, получив огромные ресурсы, минимум 100 млрд, от подразделений Путина, потому что эти активы будут выкупаться, и он методично будет продавать все. Финансовый блок, банки уйдут: Сбербанк России, ВТ. Крупные активы, как медь, цинк и прочие тоже будут переоформлены на структуры Путина. В нефтегазовом секторе будут выделены все, останутся только Китай, где они успели зайти, и Россия», – говорит Мухтар Аблязов.

На днях зять Назарбаева Тимур Кулибаев вошел в состав совета директоров «Газпрома». Его кандидатуру рекомендовало правительство России. Эксперты называют это знаком поддержки Кремля родственников первого Президента Казахстана. Второй президент – Касым-Жомарт Токаев – не изменил кардинально чиновников на местах, но уже успел, как и его предшественник, заявить о создании внебюджетного фонда, в который крупные компании, по решению правительства, будут отчислять взносы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч