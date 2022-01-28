Крах клана Назарбаева 3 28.01.2022, 8:26

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Нурсултан Назарбаев

Кто из близких елбасы потерял должности и кто займет их место?

Семья Назарбаева крепко укоренилась в Казахстане на долгие годы. Нынешние так называемые «чистки» – это только прикрытие, говорят политологи и казахстанские оппозиционеры, сообщает «Белсат».

Как замешан в разделе влияния в Казахстане Кремль и почему уход с постов родственников Назарбаева лишь ширма?

Несмотря на то, что Нурсултан Назарбаев в видеообращении к народу лично поставил точку в своей эпохе, он продолжает всплывать в новых материалах и расследованиях журналистов. Но уже не как глава государства, а как глава клана Назарбаевых и приближенных к ним. За последний месяц в СМИ появился ряд расследований об активах и бизнес-интересах семьи первого президента Казахстана. Сообщают о массовом уходе родственников Назарбаева с государственных постов и должностей в крупных бизнес-компаниях, что якобы связано с зачисткой сил влияния елбасы.

«При назначении самого Токаева это было прямое назначение и выбор Назарбаева, он во всех речах своих и во всех своих действиях полностью показывал, что он сохранит наследие Назарбаева и в политическом плане, и в плане членов семьи», – говорит Альнур Мусаев, генерал-майор, экс-председатель КНБ Казахстана.

Пока что нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев не притягивает к ответственности ни одного представителя семьи Нурсултана Назарбаева. По данным расследователей OCCRP, за 30 лет своего правления Назарбаев успел основать благотворительные фонды, через которые управлял активами на сумму около 8 миллиардов долларов. Но и это не все.

Зятья Назарбаева – миллиардер Тимур Кулибаев, Димаш Досанов, Кайрат Шарипбаев – сейчас уже экс-председатели крупного бизнеса в Казахстане. Старшая дочь Дарига Назарбаева в прошлом году возглавляла сенат, верхнюю палату парламента Казахстана, а в январе 2021 года она стала рядовым депутатом Межелиса, нижней палаты. Кайрат Шарипбаева называют в СМИ ее мужем. Младшая дочь Алия Назарбаева руководит компанией по утилизационному сбору на автотранспорт «Оператор РОП». Она связана узами с Димашем Досановым.

«В Казахстане мы не можем говорить о независимом и открытом расследовании: в Казахстане нет независимых политических институтов, на которых бы базировалось независимое расследование. Парламент полностью контролируется, судебная система полностью контролируется», – говорит Димаш Альжанов, политолог из Казахстана.

Оппозиционный казахстанский политик Мухтар Аблязов называет семью Назарбаева и Токаева легальными миллиардерами в стране.

«У Назарбаева другая ситуация и у Токаева – их дети и внуки являются легальными миллиардерами и миллионерами, они стоят в списках Forbes. У них легально приобретена собственность в Швейцарии, в Англии, как у Дариги Назарбаевой минимум на 500 млн долларов», – сообщает Мухтар Аблязов.

Кроме того, за поддержкой клана Назарбаева стоит Кремль. В его интересах лоббирование семьи Назарбаева для собственной расстановки сил в Казахстане.

«Он уйдет, получив огромные ресурсы, минимум 100 млрд, от подразделений Путина, потому что эти активы будут выкупаться, и он методично будет продавать все. Финансовый блок, банки уйдут: Сбербанк России, ВТ. Крупные активы, как медь, цинк и прочие тоже будут переоформлены на структуры Путина. В нефтегазовом секторе будут выделены все, останутся только Китай, где они успели зайти, и Россия», – говорит Мухтар Аблязов.

На днях зять Назарбаева Тимур Кулибаев вошел в состав совета директоров «Газпрома». Его кандидатуру рекомендовало правительство России. Эксперты называют это знаком поддержки Кремля родственников первого Президента Казахстана. Второй президент – Касым-Жомарт Токаев – не изменил кардинально чиновников на местах, но уже успел, как и его предшественник, заявить о создании внебюджетного фонда, в который крупные компании, по решению правительства, будут отчислять взносы.

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