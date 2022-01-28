Власти боятся забастовки на БЕЛАЗе? 14 28.01.2022, 10:16

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Рабочие возмущены новыми правилами на предприятии.

На БЕЛАЗе в последнее время вышло несколько новых приказов, которые касаются дисциплины труда и премирования. Как написал EX-PRESS.BY работник предприятия, все эти новые правила служат тому, чтобы людей наказывать, лишать премии и увольнять.

— 24 января на БЕЛАЗе вышел приказ «Об усилении контроля за выполнением трудовой дисциплины», — рассказал белазовец, — Из текста приказа следует, что на БЕЛАЗе провели анализ приходов и уходов работников предприятия на работу и с работы, проверили наличие сотрудников на рабочих местах в начале и по окончанию смены, а также во время обеденного перерыва. Исходя из этого анализа, на БЕЛАЗе ввели новые правила.

По словам сотрудника предприятия, с 1 февраля ответственные работники в разных подразделениях будут собирать у всех работников пропуска, в 7:30 они должны принести их в табельную. Если принес позже или чей-то пропуск не принес, тут же будет составляться докладная.

Специальные ответственные будут ходить по цехам и следить за порядком. Перед обедом — раздача пропусков, после обеда — снова сбор. В конце смены, в 16:00 ответственный снова идет в табельную, забирает пропуска и раздает рабочим, только после этого они могут уходить с рабочего места в гардероб. Если рабочие будут уже переодетыми ждать пропуска около табельной — будут докладные и наказания.

Еще один приказ за 24 января — «Об организации рейдовых групп». В нем прописано создание специальных групп, которые будут следить за работниками завода, докладывать и на основе их докладов люди будут получать наказания.

— Мы ощущаем себя в концлагере, — признается белазовец. — В последнее время выпущено еще несколько приказов — «О временном снятии ограничений перевыполнения установленных норм выработки», и «О корректировке размера премирования». Все эти новые правила служат тому, чтобы людей наказывать, лишать премии и увольнять.

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