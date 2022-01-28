ОДКБ трещит по швам 9 28.01.2022, 10:25

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Подробности о боях между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Организация договора о коллективной безопасности - военный блок, собранный из лояльных Кремлю республик бывшего СССР, - трещит по швам, пишет finanz.ru.

Между Кыргызстаном и Таджикистаном, членами ОДКБ с 1992 года, снова вспыхнул вооруженный конфликт на границе, который начался со ссоры местных жителей в селе Сомониен, а затем перерос в перестрелку с использованием минометов и человеческими жертвами.

По версии Душанбе, киргизы закидали автомобиль гражданина Таджикистана, а вместо запланированной встречи органов власти и силовиков киргизские пограничники открыли огонь «из всего имеющегося стрелкового вооружения».

В Кыргызстане заявили, что конфликт начали таджикские пограничники, в одностороннем порядке перекрывшие участок дороги Баткен - Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района.

Пограничная служба киргизского государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) утверждает, что таджикские военнослужащие применяют в перестрелке на границе минометы и гранатометы, пишет ТАСС.

Погранвойска Таджикистана, как отмечает Asiaplus, также обвиняют соседей в минометных обстрелах и применении беспилотников с нарушением воздушного пространства страны.

Часть Баткенского района Кыргызстана осталась без света из-за обрыва линии электропередач. Погранслужба утверждает, что таджикские военные, вопреки соглашениям, ведут прицельный огонь по ЛЭП и погранзаставам.

По данным Sputnik Таджикистан, не менее 17 человек получили ранения. Среди них - 13 таджикистанцев, из которых 11 военнослужащих (один в тяжелом состоянии) и двое гражданских.

С киргизской стороны - четверо пострадавших. Их везут в Баткенскую областную объединенную больницу с осколочными ранениями, в то время как из пограничных сел эвакуируют местных жителей, пишет AsiaPlus.

Планировалось, что для урегулирования конфликта на границе встретятся полномочный представитель президента Кыргызстана в Баткене Абдикарим Алимбаев и глава Согда Раджаббой Ахмадзода. Но переговоры сорвались, и перестрелки возобновились. Помощник мэра Исфары, приехавший на место конфликта вместе с другими госслужащими, получил огнестрельное ранение.

РИА Новости сообщает о погибших среди мирных граждан и пограничников. Тем временем Таджикистан перебрасывает армейские подразделения и бронетехнику на границу на фоне эскалации, пишет «Военный обозреватель».

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась призвал таджикскую и киргизскую стороны к немедленному прекращению огня на границе и решению конфликта «исключительно за столом переговоров мирным путем».

«ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта», - сказал Зась.

Но его слова пока остались без внимания. В Бишкеке пока не комментируют предложение ОДКБ, заявил «Интерфаксу» источник в администрации президента республики. Он добавил, что рассматриваются «различные варианты» урегулирования.

Протяженность границы Таджикистана и Кыргызстана составляет около 950 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В результате 20 лет переговоров провести демаркацию удалось лишь чуть больше половины границы - 550 км.

Последний приграничный конфликт разгорелся в апреле 2021 года. Тогда 46 человек погибли, более 100 пострадали.

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