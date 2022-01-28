Министр обороны Украины: Войска РФ в Беларуси больше похожи на оккупационный контингент 11 28.01.2022, 14:09

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Алексей Резников

Алексей Резников выступил в Верховной Раде.

Войска Российской Федерации, прибывающие на учения в Беларусь, представляют большую угрозу Минску, чем Украине, считает министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде, передает gordonua.com.

"Что касается российских войск, которые прибывают на учения в Беларусь. По своему составу на данный момент они больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу, и представляют большую угрозу Минску, чем Украине", – сказал Резников.

Министр указал, что в данный момент не наблюдается никаких попыток атаковать Украину мигрантами или других подобных угроз со стороны Беларуси.

Он подчеркнул, что никаких угроз Беларуси со стороны Украины не существует в принципе.

"Это нонсенс, у нас очень теплые чувства к белорусскому народу, и любые силовые действия против Беларуси противоречат интересам Украины, хочу, чтобы в Минске это тоже услышали", – сказал Резников.

Глава Минобороны добавил, что также "абсолютным нонсенсом" являются обвинения Украины в якобы подготовке к каким-то вооруженным провокациям на Донбассе.

Он отметил, что Украина последовательно укрепляет свою оборону, но четко придерживается обязательств и считает базовым сценарий политико-дипломатического урегулирования.

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