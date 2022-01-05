«Кошельки» Назарбаева бегут из охваченного протестами Казахстана? 12 5.01.2022, 11:00

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Частный самолет вылетел из Алматы в Швейцарию.

В Казахстане даже после отставки правительства продолжаются протесты.

Местные СМИ сообщают, что Казахстан на частном самолете покинул Патох Шодиев - совладелец горнодобывающей компании Eurasian Resources Group. Ранее из страны спешно улетел бизнесмен Кенес Ракишев.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.

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