Что говорят народные приметы про январь? 1 6.01.2022, 14:55

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Белорусам на заметку.

Aif.by решил проверить народные приметы по январской погоде:

1 января. Какая погода на 1 января, такую же ждите 1 июня. В Новый год сильный мороз и малый снежок – к урожаю хлебов, а если тепло и нет снега – к неурожаю.

2 января. Если небо затягивают тучи – скоро потеплеет. Чем сильнее морозы, тем жарче лето.

5 января. Ветреная погода в этот день – к хорошему урожаю.

6 января. Если в этот день тепло, весна будет холодная. Снег – к урожаю.

7 января. Обилие снега – к благополучному году, оттепель – к ранней весне. На Рождество иней – урожай на хлеб.

8 января. Начал устойчиво дуть северный ветер – к холодам.

11 января. Подул северный ветер, а облаков нет – мороз стукнет.

12 января. Неустойчивый дневной ветер, меняющий направление и скорость, – к ухудшению погоды.

16 января. Какой будет погода в этот день, таким и будет месяц март – теплым или холодным.

18 января. Если день простоял погожим, а к вечеру небо заволокло низкими слоистыми облаками – к продолжительным морозам.

20 января. Если в этот день ясная и холодная погода – к засушливому лету, если пасмурная и снежная – к обильному урожаю.

24 января. Если в этот день тепло – ждите раннюю весну.

Приметы о погоде в январе

Если в первых числах января солнечно и тепло, то в первых числах мая будет холодно и ветрено.

Если январь сухой, морозный, то лето грядет сухое и жаркое.

Теплый январь – к поздней весне.

Морозный январь - к метелям в феврале.

Чем крепче морозы в начале января — тем жарче лето.

Снегопады и частые метели в январе — к частым дождям летом.

Холодный январь предвещает сухой и жаркий июль, но плохой урожай грибов до самой осени.

Во второй половине января дни солнечные — к урожаю.

Если в январе висит много частых и длинных сосулек, то урожай в этом году будет хорошим.

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