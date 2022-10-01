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Турция выступила против аннексии Россией украинских территорий

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  • 1.10.2022, 10:31
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Турция выступила против аннексии Россией украинских территорий

Опубликовано официальное заявление Министерства иностранных дел.

Турция не будет признавать аннексию Россией временно оккупированных украинских территорий. Власти поддерживают суверенитет Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Турции.

В МИД напомнили, что Турция не признала незаконный «референдум» и аннексию Крыма в 2014 году, а также подчеркивала свою поддержку Украины.

«В соответствии с этой позицией, которую мы заняли в 2014 году, мы отвергаем решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины», - говорится в заявлении.

Турция отметила, что не может принять решение России, которое является грубым нарушением установленных принципов международного права. При этом в МИД заявили, что поддерживают мирные переговоры для завершения войны в Украине.

Напомним, вчера Путин объявил об аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

США, Великобритания и Канада уже отреагировали на незаконное решение России и ввели дополнительные санкции.

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