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Ученые: Ваша привязанность к смартфону может означать, что вы ищите смысл жизни

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  • 1.10.2022, 17:23
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Ученые: Ваша привязанность к смартфону может означать, что вы ищите смысл жизни

Но помогает ли в этом телефон и «серфинг» интернета?

Ученые из Университетов Кэмпбелла и Бейлора, США, выяснили, что привязанность человека к телефону может иметь связь с неопределенностью индивида и его поиском смысла жизни. Так, пользователи смартфонов скорее разочаруются, если они будут ожидать, что их устройства и социальные сети смогут удовлетворить экзистенциальные потребности, пишет techinsider.

«Люди — искатели, исследователи: мы ищем смысл в наших отношениях, нашей работе, нашей вере во всех сферах общественной жизни, — говорит Кристофер М. Пипер, старший преподаватель социологии Бейлорского университета. — Нас интересовала роль, которую смартфоны и СМИ играют в поиске ответов на экзистенциальные вопросы бытия».

Ученые пришли к выводу, что привязанность к смартфону может быть аномигенной (anomigenic), — то есть она вызывает распад социальных ценностей из-за неструктурированных и безграничных возможностей, которые постоянный доступ к интернету предоставляет для поиска смысла и цели.

«Так, это непреднамеренно усугубляет чувство отчаяния, одновременно обещая решить его, — отмечает Кристофер Пипер. — Поиск сам по себе становится единственной значимой деятельностью, которая лежит в основе аномии [состояние отчуждения] и зависимости».

К тому же исследователи обнаружили связь между поиском смысла жизни и чувством привязанности к своему смартфону.

«Наше исследование показало, что поиск смысла связан с повышенной привязанностью к смартфону — ощущением, что вы запаникуете, если ваш телефон перестанет работать, — пояснил ведущий автор нового исследования Джастин Нельсон. — Использование социальных сетей также коррелирует с усилением чувства привязанности».

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