закрыть
1 октября 2022, суббота, 18:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эксперт: Лукашенко посягнул на суверенитет Грузии

1
  • 1.10.2022, 17:45
  • 3,832
Эксперт: Лукашенко посягнул на суверенитет Грузии

Диктатор должен получить четкое сообщение.

Грузинский эксперт Гиорги Бадридзе прокомментировал сайту jam-news.net визит Лукашенко в самопровозглашенную Абхазию:

— Этот визит показывает, что политика нейтралитета по отношению к России имеет только один результат: отдаляет Грузию от ее реальных союзников.

Россия не будет благодарна за лояльное отношение. Она примет это как должное, а когда будет возможность — она сделает все, чтобы еще больше навредить нашему суверенитету.

Политика не провоцировать Россию и дистанцироваться от союзников — контрпродуктивна.

А по поводу Лукашенко незачем что-то говорить. Он полностью перекрыл себе все возможности маневрирования с Западом после того, как сфальсифицировал выборы и удержал власть насильственным путем. Сейчас его зависимость от России стопроцентная, и его действия полностью контролируются Россией.

С точки зрения международного права, он нанес очень грубое оскорбление Грузии и посягнул на ее суверенитет. Лукашенко должен получить четкое сообщение, что в случае признания Абхазии с Беларусью будут разорваны дипломатические отношения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип