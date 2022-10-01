Эксперт: Лукашенко посягнул на суверенитет Грузии 1 1.10.2022, 17:45

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Диктатор должен получить четкое сообщение.

Грузинский эксперт Гиорги Бадридзе прокомментировал сайту jam-news.net визит Лукашенко в самопровозглашенную Абхазию:

— Этот визит показывает, что политика нейтралитета по отношению к России имеет только один результат: отдаляет Грузию от ее реальных союзников.

Россия не будет благодарна за лояльное отношение. Она примет это как должное, а когда будет возможность — она сделает все, чтобы еще больше навредить нашему суверенитету.

Политика не провоцировать Россию и дистанцироваться от союзников — контрпродуктивна.

А по поводу Лукашенко незачем что-то говорить. Он полностью перекрыл себе все возможности маневрирования с Западом после того, как сфальсифицировал выборы и удержал власть насильственным путем. Сейчас его зависимость от России стопроцентная, и его действия полностью контролируются Россией.

С точки зрения международного права, он нанес очень грубое оскорбление Грузии и посягнул на ее суверенитет. Лукашенко должен получить четкое сообщение, что в случае признания Абхазии с Беларусью будут разорваны дипломатические отношения.

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