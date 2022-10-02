Когда сгинет Путин: 12 шагов 5 Александр Немец

2.10.2022, 8:18

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При этом три шага необходимы для освобождения Беларуси от Лукашенко.

Никто не может предсказать будущее, но отдельные, ключевые детали определить можно. По моей оценке (и в моей собственной системе координат) ликвидация путинской верхушки и путинской системы в целом займет примерно 100 шагов и несколько лет (не знаю сколько).

Первый шаг был сделан 6-13 сентября 2022 года – была освобождена почти полностью Харьковская область. Второй шаг был осуществлен (практически полностью) 16-30 сентября. В результате окружен и частично зачищен Лиман (в котле осталось 5000 солдат РФ), полностью освобождена Харьковская область, положено начало освобождению Луганской области.

Бен Ходжес, американский генерал высокого ранга (в отставке), бывший командующий военными силами США в Европе, предсказал, что ВСУ освободят всю территорию, захваченную Путиным после 24 февраля 2022 года, к концу этого года, а Крым будет освобожден к середине 2023 года. С моей точки зрения, это чересчур оптимистичное предсказание.

Полагаю, всего предстоит сделать 12 шагов (2 шага сделаны, еще 10 осталось) для полного освобождения Украины и восстановления ее территориальной целостности. Хорошо, если ВСУ успеют сделать их до конца 2023 года.

Еще один шаг – ликвидация так называемой ПМР и восстановление территориальной целостности Молдовы. Это означает почти автоматическое объединение Молдовы и Румынии, и, следовательно, выход НАТО до западной границы Украины на всем ее протяжении.

Еще три шага – освобождение Беларуси от Путина и Лукашенко. Вступит ли освобожденная Беларусь с ходу в НАТО – не знаю. Но скорее всего так. Всего это будет 16 шагов.

Изгнание путинского режима из Калининградской области (бывшего Кенигсберга с окрестностями) – это еще примерно 4 шага. Последние дни эта операция уже обсуждается, в шутку и всерьез, на многих антипутинских сайтах, включая Каспаров.Ru.

Хочу подчеркнуть: никакого присоединения Калининградской области к Германии быть не может. Даже обсуждать это нельзя. 77 лет назад Германию вытурили за линию Одер-Нейссе. Так тому и быть. Я думаю, эта область должна отойти к Украине, в качестве частичной компенсации за понесенной ущерб (он явно достигнет двух триллионов долларов, в ценах 2021 года, к концу 2023 года).

В любом случае, Западу все равно придется очищать Калининградскую область от «путинских». Путинский гнойный пузырь в центре Восточной Европы, к тому же насыщенный опасным оружием, обязательно придется убирать. Другого выхода нет.

Осуществление последних восемь шагов (Молдова, Беларусь, Калининград), видимо, займет два года, 2024 и 2025. Представляется, что серьезных военных операций для этого не потребуется, и людские потери будут минимальны. Ведь уже к концу сентября путинский режим был, скажем, на одну треть сокрушен в военном отношении. К концу 2023 года от путинской военной машины останутся рожки да ножки.

Остальные примерно 80 шагов – внутренние дела РФ. Несколько окраинных регионов скорее всего отделятся (республики Северного Кавказа, может быть, Татарстан и Башкортостан). Остальное регионы, очевидно, останется в составе РФ преобразованной в «мягкую конфедерацию».

Почему я так спокойно об этом рассуждаю? Потому что после окончательного поражения РФ в Украине станет возможным, даже легко осуществимым и все остальное.

Сейчас уместно вспомнить «русскую формулу» знаменитого французского путешественника маркиза де Кюстина. Он посетил Россию в 1838 году, провел здесь около трех месяцев, встретился с царем Николаем, а по возвращении во Францию опубликовал книгу об увиденном в России. Квинтэссенция книги сводится к одной фразе: «В России ничего нет; есть только фасады, за которыми пустота... Нет ни экономики, ни армии, ни общества... Зато есть всеобщая нищета».

Такое впечатление, что за последние 184 года в России мало что изменилось. Здесь почти ничего нет, кроме так называемых понтов, главным образом в армии. События сентября в Харьковской области и прилегающих районах Донецкой и Луганской областей, да и на правобережье Херсонской области, это прекрасно показали. Хваленая путинская армия, со всеми ее «аналоговнетами», оказалась мыльным пузырем. Про остальное даже говорить смешно.

Разумеется, все это станет возможным только если Запад, в первую очередь США, не только сохранит военную и финансовую помощь Украине на нынешнем уровне, но и существенно ее увеличит в предстоящие месяцы.

Александр Немец, kasparov.ru

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