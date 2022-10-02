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Самый известный кот Беларуси перенес операцию

  • 2.10.2022, 10:53
  • 4,202
Самый известный кот Беларуси перенес операцию

Что с ним случилось?

На YouTube-канале самого известного белорусского кота Пусика — больше 1,7 млн подписчиков. В очередном видеоролике рассказывается печальная история: кот заболел и перенес серьезную операцию.

Уже несколько лет кот страдал от периодически возвращающегося недомогания — рвоты и потери аппетита. Хозяева постоянно пытались найти причину: Пусика обследовали, проводили курсы лечения. Кота даже постригли, предположив, что дело в попадающей в желудок шерсти.

Недавно Пусику стало еще хуже: он полностью отказался от еды, часто спал и стремительно худел. Врачи решили провести диагностическую операцию. Причина болезни кота нашлась: в кишечнике питомца обнаружили кусочек резины. Как оказалось, он очень любил грызть резиновые тапки, и хозяева даже повесили замок на шкафчик, где их от него прятали.

Видимо, два года назад кот все же умудрился отгрызть кусочек резины, и все это время он оставался внутри Пусика. При этом ни УЗИ, ни рентген ничего не показывали. Сейчас кот находится в восстановительном периоде, ходит на капельницы и уколы. Прогнозы на выздоровление — осторожные.

Кот Пусик, наверное, самый известный в Беларуси. Хозяева нашли его в коробке на лестничной клетке, вместе с множеством проблем со здоровьем. Лечение животного стали снимать на видео — так появился канал CatPusic. Потом хозяева продолжили снимать любимца на видео, и сейчас у канала Пусика 1,73 миллиона подписчиков.

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