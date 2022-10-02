Алексей Протас забросил за «Вашингтон» в предсезонном матче с «Коламбусом» 2.10.2022, 12:20

Гол белоруса оказался единственным у команды.

«Вашингтон» в гостях уступил «Коламбусу» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) в предсезонном матче НХЛ. Единственную шайбу у «Кэпиталз» на 8-й минуте забросил белорусский форвард Алексей Протас, который открыл счет в поединке. Он сыграл на добивании после выстрела Энтони Манты. Это случилось, когда у соперника был отложенный штраф, и «Вашингтон» 52 секунды играл с пустыми воротами, сообщает pressball.by.

В этой встрече Алексей Протс провел на льду 15 минут 3 секунды (15 смен), из них 0.15 — в большинстве, 1.43 — в меньшинстве, заработал 1 (1+0) результативный балл, исполнил 3 броска в створ ворот, 2 — мимо, совершил 1 перехват, 2 потери, выиграл 2 из 4 вбрасываний и завершил матч с показателем полезности «0».

Это был четвертый подряд предсезонный матч Протаса и его первый гол, отмечает официальный сайт ФХБ.

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