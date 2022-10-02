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Украинская разведка: Того, кого привыкли считать Путиным, давно не видно

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  • 2.10.2022, 14:49
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Украинская разведка: Того, кого привыкли считать Путиным, давно не видно

В СМИ все чаще появляется информация о двойниках главы РФ.

В украинской разведке допустили, что в последнее время того человека, которого привыкли называть Владимиром Путиным, по телевизору не показывают. Политики мирового уровня неоднократно демонстрировали свое отношение к конкретной фигуре, которая стояла на сцене, заставляя ждать.

Об этом рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в программе «Аргумент».

«Когда все президенты на саммитах заставляют Путина ждать и таким образом демонстрируют свое отношение к этой конкретной фигуре, которая стоит на сцене. Возможно, имея в виду, что это не тот человек, который за себя выдает», - говорится в сообщении.

По его словам, есть вероятность, что того человека, которого привыкли считать Путиным, в последнее время не видно.

«Важно понимать, что Путин – это сейчас собирательный образ, это режим, это определенная коллективная система. И все больше в этой коллективной системе весит не сам диктатор или тот, кто выдает себя за него, а круг людей, который стоит за ним – это старые номенклатурники, силовики и спеслужбисты прошлых поколений. Это люди, которые скучают за советским союзом, за методами СССР, которые не понимают современного мира, которые загнали себя в конспирологию и живут в параллельном мире», - подытожил Юсов.

Двойники Путина - что известно

В СМИ время от времени появляется информация о двойниках президента РФ Владимира Путина. Люди замечали изменения на лице и в его поведении, а иногда даже в его росте.

В сети даже появлялась таблица двойников Путина, среди которых: «говорун», «удмурт», «дипломат», «банкетный».

При этом российский правозащитник Марк Фейгин рассказал, что Путин периодически пользуется услугами двойников, выполняющих оперативные функции.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что у президента России Владимира Путина есть как минимум три двойника.

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