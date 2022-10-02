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Стало известно, какая погода придет в Беларусь в понедельник

  • 2.10.2022, 15:27
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Стало известно, какая погода придет в Беларусь в понедельник

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Сегодня к 21:00 на большей части Гомельской, Могилевской, в юго-восточных районах Минской и Брестской областей ожидаются сильные дожди.

По юго-востоку страны прогнозируется усиление ветра порывами до 15—20 м/с.

В понедельник во многих районах Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15—20 м/с, ночью по восточной половине страны, днем на большей части территории — продолжительные сильные дожди.

В Минске в понедельник также ожидается усиление ветра порывами до 15—20 м/с, днем — сильный дождь. Температура воздуха составит + 5..+7°C.

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