Стало известно, какая погода придет в Беларусь в понедельник 2.10.2022, 15:27

1,752

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Сегодня к 21:00 на большей части Гомельской, Могилевской, в юго-восточных районах Минской и Брестской областей ожидаются сильные дожди.

По юго-востоку страны прогнозируется усиление ветра порывами до 15—20 м/с.

В понедельник во многих районах Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15—20 м/с, ночью по восточной половине страны, днем на большей части территории — продолжительные сильные дожди.

В Минске в понедельник также ожидается усиление ветра порывами до 15—20 м/с, днем — сильный дождь. Температура воздуха составит + 5..+7°C.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».