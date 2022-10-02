Стало известно, какая погода придет в Беларусь в понедельник
- 2.10.2022, 15:27
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Объявлен оранжевый уровень опасности.
Сегодня к 21:00 на большей части Гомельской, Могилевской, в юго-восточных районах Минской и Брестской областей ожидаются сильные дожди.
По юго-востоку страны прогнозируется усиление ветра порывами до 15—20 м/с.
В понедельник во многих районах Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15—20 м/с, ночью по восточной половине страны, днем на большей части территории — продолжительные сильные дожди.
В Минске в понедельник также ожидается усиление ветра порывами до 15—20 м/с, днем — сильный дождь. Температура воздуха составит + 5..+7°C.