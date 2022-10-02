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«Машину покупал специально для поездки по Европе»

  • 2.10.2022, 19:47
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«Машину покупал специально для поездки по Европе»

Житель Гродно рассказал о путешествии на VW Passat B7 в Хорватию.

Павел из Гродно пару недель назад загоревший и отдохнувший, вернулся из Хорватии на своём 10-летнем VW Passat B7. Суммарно преодолел почти 5 000 км, а потратил около €1700 за двоих. Он рассказал av.by, что нужно, чтобы преодолеть такой же маршрут.

«Машину покупал специально для поездки по Европе»

— «Пассат» — самый народный автомобиль в Беларуси, про который уже легенды слагают. Почему вы остановили свой выбор именно на этой модели?

— Авто купили три года назад за $12 300 специально для поездки в Европу: давно мечтали попутешествовать всей семьёй. Почему именно «Пассат»? Небольшой расход (вышло около 5,9 л на «сотку»), тяговитый мотор (2-литровый дизель), вместительный багажник у универсала сочетаются с относительной невысокой ценой — это главные преимущества модели. Из минусов — обилие электронной «начинки»: на коленке такую машину уже не починишь. Пока в автомобиль серьёзно деньги вкладывать не пришлось: траты сугубо на ТО и замену расходников вроде тормозных дисков/колодок.

— До этого у нас была Audi A4 B5 в универсале. Честно сказать, машина уже старенькая и ненадёжная — на ней страшно выезжать куда-то далеко. Поэтому, как только сменили авто, сразу же сделали визы. Но грянул коронавирус — получилось выбраться лишь в начале сентября этого года. К сожалению, моя мама и девушка не смогли вырваться в отпуск, и мы отправились в Хорватию сугубо мужской компанией — вместе с отцом. В этом есть и плюсы: у нас получилось неплохо сэкономить на жилье. Разложили задние сиденья — и комфортные места для ночлега обеспечены!

— Готовили авто к вояжу? Или сели да поехали?

— Небольшая подготовка, конечно, была. Во-первых, заглянули на СТО: проверили подвеску, техжидкости и общее состояние «Пассата». Вопросов у мастера не возникло, поэтому со спокойной душой отправились в дорогу. С собой на всякий случай захватили запаску, домкрат, набор инструментов и трос, но, к счастью, обошлось без форс-мажоров. Мой папа — дальнобойщик, с устройством автомобилей знаком не понаслышке, поэтому в случае внезапной поломки мог бы разобраться с ней на месте. А если нет — европейские автострады оборудованы специальными автоматами с кнопкой SOS. Без помощи не остались бы.

— Кстати, магистрали в Европе — очень ровные, разрешённые 140 км/ч совсем не ощущаются. Хотелось разогнаться на полную, но решил машину поберечь, чтобы потом не пришлось искать запчасти в незнакомом городе. Платные дороги мы не избегали: волновались, что экономия потом отразится на техсостоянии машины. Электронные виньетки купили в Польше. Для Словении такой билет стоил больше всего: на месяц — €30. Австрийские трассы обошлись в €10, чешские — в €14, венгерские и словацкие на обратном пути — по €16 и €10 соответственно.

— Почему поехали именно в Хорватию?

— Хотели отправиться к морю, но на Средиземном уже были, поэтому решили отдохнуть на Адриатическом. Сузили выбор до Италии, Словении и Хорватии. Первый вариант при ограниченном бюджете в $2 000 — дорогое удовольствие, а нам хотелось основательно исследовать местные достопримечательности. В конечном итоге остановились на Хорватии.

— Как часто с папой сменяли друг друга за рулём?

— У отца закончился срок действия в/у, поэтому вёл машину исключительно я. Папа выполнял роль штурмана: следил, чтобы я не пропустил поворот и вовремя останавливался отдыхать.

«Автопарк Хорватии — чисто европейский»

— Расскажите подробнее про маршрут. Как ехали, где ночевали и что видели по дороге?

— Ехали через Варшаву, на белорусско-польской границе простояли 6 часов, заранее забронировав очередь. В Катовице переночевали на местной стоянке. Минули чешский Брно, добрались до Вены. Там планировали остановиться в гостинице, но недалеко от центра нам попалось на глаза свободное парковочное место, где можно было удобно расположиться. Так почему бы не сэкономить?

Проснувшись, с утра посетили Хофбург (зимняя резиденция австрийских императоров династии Габсбургов, один из крупнейших дворцовых комплексов мира), Шёнбрунн (летняя резиденция) и другие известные достопримечательности. На исследование Вены ушёл целый день, но мы решили ехать дальше. Добрались до Словении, минули местный город Марибор, отправились в сторону хорватского Загреба. Там после 23:00 оказалось проблематично найти гостиницу, поэтому мы не останавливались на ночёвку и доехали до Риеки — города на морском побережье. Снова спали в машине, а с утра встретились с друзьями из Польши. Вместе сняли апартаменты на два дня в курортной Цриквенице. За ночь — €70.

— Посетили крупнейший остров Адриатического моря Крк и проехали его насквозь. Честно говоря, там смотреть особо нечего: сплошные пляжи, пешие маршруты, рестораны да бары. Ландшафтом остров отдалённо напомнил Австралию: песок, камни и что-то вроде пустыни, но основные автомобильные артерии качественные.

— Друзья не поддержали наше желание кочевать по Хорватии (они рассчитывали провести отпуск в режиме релакса на море), поэтому дальше мы отправились путешествовать без них. Следующая точка на маршруте — Задар. Отмечу: после обеда на туристических улочках очень многолюдно даже в сентябре! Съездили на Плитвицкие озёра — вода, как и в море, была очень комфортной. Вход на побережье, кстати, платный: €40 с человека. В среднем температура в дни нашего пребывания в Хорватии держалась от +23 °C, но горы встретили нас дождём.

— Посетили Сплит, где своими глазами увидели дворец Диоклетиана, собор Святого Дуйма, крепость Клис (здесь снималась «Игра престолов»), заглянули на местный рынок. Этот город в плане достопримечательностей я бы назвал самым интересным в Хорватии! Переночевали в отеле — номер обошёлся в те же €70. Из Сплита на пароме добрались до острова Хвар. Думали захватить с собой машину, но билет, включающий в себя перевозку автомобиля, стоил в два раза дороже, чем обычный: €120 против €60. Поэтому «Пассат» остался ждать нас на парковке на берегу. Она, кстати, тоже влетела в копеечку! За неполный день отдали €60. Ещё мы взяли водное такси на Хваре (~€4 в одну сторону) и прокатились на небольшой соседний островок.

— После вернулись на три дня в Цриквеницу, там отдохнули и поехали домой. Суммарно в Хорватии пробыли чуть больше недели, возвращались в Беларусь через Венгрию и Словакию. Очень хотелось заглянуть в Венецию, но решили вернуться туда чуть позже, когда будет больше времени и средств.

— Автопарк Хорватии — какой он?

— Европейский: средний возраст авто — около десяти лет. Однако судить сложно, очень много туристов, которые к тому же приехали в сцепке с автодомами. Автомобили постарше встречаются (особенно в небольших курортных городах), но они всё равно в хорошем состоянии. Наверное, этому способствует климат. Больше всего «немцев» и очень мало «американцев». В основном вокруг сплошные универсалы и хетчбэки, а вот кроссоверов не так много. Из эксклюзивов встретились автомобили марки Aston Martin, Mustang Mach-E. Обратил внимание на большое количество «заряженных» авто: Ford Fiesta RS, Renault Clio RS, Audi RS3…

— А как с дорогами обстоят дела?

— В Хорватии они хорошие (в городах качество асфальта примерно такое же, как в Гродно или Минске), но много гористой местности, где плотное движение. Там останавливаться опасно, а заправок со стоянками мало. Про европейские автомагистрали и говорить нечего — всё отлично.

«Две недели отдыха обошлись в €1 700»

— Подсчитаем расходы. На что тратили деньги?

— Питались в основном едой из супермаркетов, в Белостоке по приезде закупились на €50 (у нас в машине был небольшой автохолодильник). В Хорватии цены на одном уровне с Чехией, Польшей и Беларусью, поэтому там тоже отоваривались в местных магазинах. Готовили в отелях. В одном из номеров была духовка — даже разогрели пиццу. Лапша быстрого приготовления, сэндвичи, орешки — must have в любой поездке. Суммарно за еду отдали около €400—500, сюда включены и несколько походов в кафе. В Вене, например, за две порции супа, шницели и кофе отдали €28! То есть в плане продуктов и общепита Австрия вообще дорогая страна.

— Не менее заметная графа расходов — топливо…

— На солярку ушло около €500. Это с учётом того, что мы полный бак заправили в Беларуси и взяли с собой канистру на 10 литров.

— Кстати, в Хорватии на заправках продаётся как тёмный, так и светлый (очищенный) «дизель». Цена первого — 12 кун (3,93 рубля), последнего — около 15 кун (4,92 BYN) за литр. Честно говоря, разницу не почувствовали. Наткнулись там на заправку сети «Лукойл», решили ради шутки показать белорусскую скидочную карту. Но увы — не приняли!

— Традиционный финальный вопрос: что посоветуете тем, кто решит повторить ваш маршрут?

— Обязательно берите с собой инструменты, которые пригодятся вам в случае форс-мажора с машиной — пробитого колеса или небольшой поломки. Пусть лучше они займут багажник и не пригодятся, чем вы будете искать домкрат где-то посреди трассы! Кстати, в Польше на обратном пути можно затариться маслом и фильтрами — выйдет значительно дешевле, чем в Беларуси. Мы купили Castrol EDGE, отдали 177 злотых ($35) за четыре литра.

— Ещё один совет: чем больше времени вам нужно для осмотра достопримечательностей — тем тщательнее и детальнее должен быть распланирован ваш маршрут. Туристические места лучше посещайте до обеда — тогда не будете на узких улочках пихаться локтями, как на рынке!

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