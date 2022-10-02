Какие дома с банями и гаражами продаются в городах-спутниках Минска 2 2.10.2022, 20:25

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Частные дома до $100 тысяч, которые полностью готовы к проживанию.

Realt.by изучил варианты готовых к проживанию домом в городах-спутниках Минска: Смолевичах, Логойске, Фаниполе, Дзержинске и Руденске. Это хоть и небольшие, но заметно развивающееся города со всей необходимой инфраструктурой (чего нет в пригородных деревнях и СТ). Здесь, на расстоянии до 30 км от МКАД, можно найти хорошую альтернативу минской двушке — за те же деньги (а то и дешевле) получить большой загородный коттедж с ремонтом и современными удобствами, баней, гаражом и благоустроенным участком. Из множества вариантов частных домов журналисты отобрали варианты до 100 тысяч долларов и полностью готовые к проживанию.

Смолевичи, Московское направление, 30 км от МКАД

Это, пожалуй, самый быстро развивающийся город-спутник. За последние годы он обзавелся современными ТЦ, построены школа с бассейном и детские сады, на подходе новые. На въезде большое озеро с обустроенным пляжем, новым стадионом и классными спортплощадками. До Минска — 20 минут на машине по новой бетонке.

За 87 000 долларов продается большой дом на 203 м2 с баней, бильярдной и двумя гаражами. Он полностью обустроен и готов к проживанию.

Дом газифицирован, водоснабжение центральное, канализация местная. Размер участка — 11,2 сотки. Он ухожен, со взрослым садом.

В самом центре города продается дом меньше по площади - на 76 «квадратов». В нем есть душ, туалет, горячая вода и газовое отопление.

На участке (7,8 соток) есть еще баня, гараж, беседка.

Внутри дома вполне современный ремонт. Продают его за 58 000 долларов.

Можно найти и дешевле — за 41 500 долларов продается добротный, ухоженный дом в старой застройке. Общая площадь — 70 м2.

Он после ремонта - новые стеклопакеты, электропроводка. Отопление и водопровод в нем центральные, канализация местная. Санузел совмещенный.

На участке в 10 соток размещены погреб, подвал, сарай и гараж со смотровой ямой.

Фаниполь, Брестское направление, 16 км от МКАД

Это самый близкий к Минску спутник, вытянутый вдоль скоростной трассы. Здесь есть и школы, и детские садики, и большие магазины. Частные дома здесь стоят недешево, но кое-что по разумной цене мы нашли.

Вот, например, трехуровневый коттедж на 192 «квадрата». Первый уровень — это цокольный этаж с погребом, второй и третий — жилые.

Дом подключен к центральным коммуникациям — воде, канализации, газу.

На 11 сотках нашлось место для парника, кустов и сада. Стоимость этого дома в 15 минутах от метро «Малиновка» — 76 920 долларов.

Дзержинск, Брестское направление, 30 км от МКАД

Город располагает всей необходимой инфраструктурой — школы, магазины, бассейн, поликлиника. В нем довольно много предприятий.

В старом частном секторе продается с десяток деревянных домов от 20 до 40 тысяч долларов, но в этот обзор попал лишь один, с санузлом в доме и газовым отоплением.

Он стоит 36 900 долларов.

В коттеджной застройке, сформировавшейся в 2000-х годах, мы нашли несколько интересных предложений. Все они обеспечены и газом, и водой, и канализацией.

Например, вот этот дом на 162 м2 с участком в 11 соток продается за 87 900 долларов. К нему прилагается полноценная баня, гараж, теплица, беседка.

На той же улице продается коттедж на 375 м2. В нем два жилых этажа. Плюс утепленная мансарда с отделкой и подвальный уровень с бассейном, парилкой, спортзалом и овощехранилищем.

А еще - отапливаемый гараж. Вы удивитесь, но рядом с домом находится баня (9х5.5 метров) с бассейном и комнатой отдыха. Все это стоит 90 000 долларов.

Дешевле будет двухэтажный дом на 144 «квадрата» с подвалом, баней, бассейном и гаражом — его продают за 68 000 долларов.

Отметим, что он, в отличие от большинства местных коттеджей, - деревянный, из профилированного бруса. Стены дополнительно утеплены и обшиты сайдингом. Размер участка — 9 соток.

Логойск, Витебское направление, 34 км от МКАД

Из всех спутников он самый древний, в нем много исторических достопримечательностей. Правда, большинство этот городок знают как центр горнолыжного курорта. Инфраструктура развитая: магазины, ТЦ, аптеки, спорткомплексы, стоматологическая клиника, уютные кафе, детские сады и школы, банковское и почтовое отделение, музеи и многое другое. В центре - живописный парк с рекой Гайна и большой детской площадкой.

Здесь можно присмотреться к деревянному дому со свежим ремонтом и мебелью за 99 900 долларов. Его общая площадь — 163 м2.

В нем 3 комнаты на первом этаже, 1 большая комната на втором, просторная кухня, большой санузел. Дом обеспечен центральными коммуникациями — водопровод, канализация. Отопление при этом печное.

Участок ровный, 9 соток, огорожен забором. По периметру расположены хозяйственные постройки.

Руденск, Могилевское направление, 40 км от МКАД

Превращение этого городка в спутник если и идет, то медленно, особенно если сравнивать с бурным развитием Смолевичей. И тем не менее, Руденск вполне можно рассматривать как место для постоянной жизни: удобное транспортное сообщение, есть школа и детские садики, магазины, банки и так далее.

Здесь журналисты нашли несколько интересных вариантов с хорошей ценой. Вот, например, блочный дом на 90 «квадратов» с современным ремонтом, мебелью и бытовой техникой.

Отопление в нем на газу, вода центральная, канализация местная. Участок 15 соток, с хозпостройками, теплицей, садом и гаражом. Все это владельцы готовы обменять на двушку в Минске или на 64 500 долларов.

Есть вариант и подороже — особняк на большом участке с кованным забором за 90 000 долларов. Общая площадь — 259 м2, три уровня.

Все коммуникации центральные: канализация, газ, вода. Внутри современная отделка, новая мебель.

Участок ровный, ухоженный, правильной формы, 15 соток.

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