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В Германии неизвестные с дронов пытались шпионить за тренировками украинских военных

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  • 2.10.2022, 21:31
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В Германии неизвестные с дронов пытались шпионить за тренировками украинских военных

В районе полигона бундесвера было зафиксировано не менее 12 дронов.

В Германии за военным полигоном Вильдфлекен (Wildflecken), на котором тренируют украинских военнослужащих, пытались шпионить при помощи дронов. Об этом сообщает в воскресенье, 2 октября, издание Business Insider (перевод — dw.com).

По его данным, дроны были замечены в ночь на 1 октября. Эту информацию подтвердило министерство обороны ФРГ в ответ на запрос портала. В ведомстве сообщили, что после обнаружения беспилотников в непосредственной близости от полигона, на границе федеральных земель Бавария и Гессен, проводилась полицейская операция. «Полиция была немедленно проинформирована, после чего она начала следственные мероприятия. Они продолжаются», - отметили в Минобороны Германии.

Как сообщает Business Insider со ссылкой на источники, в районе полигона было зафиксировано не менее 12 дронов. «На вопрос о том, кто стоит за этими действиями, в министерстве не ответили. Однако в кулуарах говорят о том, что их могла проводить Россия», - пишет издание.

Украинских военных обучают использованию гаубиц и бронетехники

На территории полигона бундесвера Вильдфлекен украинские военнослужащие проходят обучение на бронетранспортерах Dingo, говорится в публикации Business Insider. Германия пообещала предоставить Киеву 50 таких машин.

ФРГ также обучает украинских военнослужащих обращению с самоходными артиллерийскими установками PzH 2000. Как сообщало министерство обороны Германии, подготовка проводится на одном из наиболее современных артиллерийских комплексов в земле Рейнланд-Пфальц. На полигоне бундесвера в земле Шлезвиг-Гольштейн украинские солдаты проходят обучение использованию зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

В августе еженедельник Der Spiegel сообщил, что российские спецслужбы шпионили в Германии за процессом обучения украинских военнослужащих работе с западными системами вооружений. По данным немецкой службы военной контрразведки MAD, российские агенты следили за подготовкой украинцев вблизи города Идар-Оберштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, а также близ города Графенвёр в Баварии.

По сведениям издания, наблюдение за дорогами, ведущими к обоим военным объектам, велось из автомобилей. Кроме того, над учебными центрами несколько раз пролетали небольшие беспилотные летательные аппараты, которые снимали подготовку украинских солдат.

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