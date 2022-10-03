Десятки единиц сожженной техники: ВСУ уничтожили базу оккупантов 3.10.2022, 16:01

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Появилось видео из недавно освобожденных населенных пунктов.

Ракетно-артиллерийские войска Вооруженных сил Украины поразили два командных пункта, четырнадцать мест сосредоточения личного состава и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и восемь других важных объектов российских оккупантов.

Об этом в утреннем отчете на страничке Генерального штаба ВСУ в социальной сети «Фейсбук» сообщил его спикер Александр Штупун.

Между тем, в Сети появилось видео уничтоженной базы интервентов в одном из недавно освобожденных населенных пунктов. Ролик снят с земли «экскурсоводом». С его слов, сюда прилетели шесть (полный пакет) высокоточных снарядов GMRLS от западной реактивной системы залпового огня HIMARS.

Уничтожен десяток единиц военной техники во дворе захваченного агрессором предприятия. Любопытно, что алюминиевые цистерны расплавились полностью, и жидкий металл стек на землю, где остыл в специфические «лужи».

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