Премьер Франции: Наша цель - сделать цену войны невыносимой для России 2 3.10.2022, 22:54

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Элизабет Борн

Санкции должны лишить РФ возможности финансировать свое наступление.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн во время дебатов в Национальной ассамблее в понедельник защищала введение санкций против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину стремлением увеличить цену войны для Москвы. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BFMTV.

- Наша цель с самого начала была одна: сделать цену войны невыносимой для России, нанести сильный удар по ее экономике, не дать ей возможности финансировать свое наступление, - отметила глава правительства Франции в своем обращении к депутатам.

- Именно Россия развязала эту войну. Именно Россия подталкивает нас к действиям. Санкции будут продолжаться до тех пор, пока Путин будет продолжать раскручивать спираль конфликта и конфронтации, - добавила она.

По словам Элизабет Борн, отказ от санкций против России означал бы отказ от Украины, «отказ от наших ценностей» и «подчинение России.

- И эти санкции, вопреки тем, кто маскирует свое восхищение российским империализмом якобы патриотизмом, - они работают. Российская экономика значительно сократилась, падение ВВП за этот год составило 6%. Российская инфляция взорвалась. А Россия потеряла доступ к высокотехнологичным материалам, - подчеркнула премьер Франции.

Она призвала французских депутатов не вестись на российскую пропаганду, которая утверждает, что Москва прекрасно чувствует себя из-за высоких цен на энергоносители.

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