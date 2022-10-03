В Беларуси упали цены на пиломатериалы 3.10.2022, 23:55

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Это связано с санкциями на экспорт древесины.

Продажи пиломатериалов на внутреннем рынке через площадку Белорусской универсальной товарной биржи в январе-сентябре удвоились и достигли 579,4 тысячи куб. м. В стоимостном выражении продажи пиломатериалов выросли в 1,7 раза — до 224,2 млн рублей, пишет Office Life.

При этом, по данным биржи, с начала года стоимость наиболее востребованных видов пиломатериалов упала на треть.

Так, если в январе обрезная доска хвойных пород второго сорта предлагалась продавцами по цене 530 рублей за 1 куб. м, то в сентябре котировки опустились до 340 рублей за 1 куб. м.

Удешевлению пилопродукции способствовало, в частности, то, что в условиях санкций и сложностей с логистикой многие деревообработчики обратили более пристальное внимание на отечественных потребителей.

В III квартале продажи пилопродукции на внутреннем рынке в 4 раза превысили уровень аналогичного периода 2021 года.

Вдвое увеличилось количество продавцов пиломатериалов: сейчас свою продукцию через биржевую площадку предлагают 600 компаний.

По оценке аналитиков биржи, спрос со стороны белорусских потребителей полностью удовлетворяется и предпосылки для роста цен отсутствуют.

Ранее сообщалось, что за 2021 год организации Министерства лесного хозяйства выпустили 1,5 млн кубометров пиломатериалов. Половину продали внутри страны, остальное — на экспорт.

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