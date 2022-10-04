В Италии арестовали недвижимость двух российских олигархов 1 4.10.2022, 10:50

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Фото: вилла Альтакьяра

Одна из вилл стоит больше 15 миллионов евро.

Италия заморозила объекты недвижимости, принадлежащие двум российским олигархам. Арест наложен виллу на роскошном морском курорте Портофино, а также на недвижимость в Сирмионе на озере Гарда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Полиция наложила арест на виллу Альтакьяра, особняк с парком на мысе Портофино на Лигурийском море, а также имущество и автомобиль в Риме у Эдуарда Худайнатова, бывшего главы российского энергетического гиганта «Роснефть».

Один из источников сообщил, что Худайнатов был внесен в черный список санкций ЕС после вторжения Москвы в Украину, добавив, что его активы стоят около 57 млн.

В мае итальянская полиция конфисковала роскошную яхту «Шахерезада» стоимостью около 700 млн долларов, которая, как считается, принадлежала Худайнатову и которая в СМИ связывалась с президентом России Владимиром Путиным.

В рамках отдельной операции полиция заморозила недвижимость в Сирмионе, городе на озере Гарда на северо-востоке Италии, стоимостью более 15 млн евро. Один из источников сообщил, что он принадлежит Григорию Березкину, председателю правления российской группы прямых инвестиций Esn.

В марте и апреле Италия конфисковала виллы и яхты на сумму более 900 млн евро у состоятельных россиян, которые регулярно приезжали в страну на отдых и приобрели недвижимость во многих престижных местах.

Согласно обновленному официальному списку Guardia di Finanza, общая стоимость активов, изъятых на данный момент в Италии у российских олигархов, составляет более 1,7 млрд евро.

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