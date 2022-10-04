Зеленский официально поставил точку в переговорах с Путиным 11 4.10.2022, 12:18

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Владимир Зеленский

Президент Украины ввел в действие решение СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о «невозможности проведения переговоров» с президентом РФ Путиным. Это стало ответом на попытку России аннексировать территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте украинского президента.

«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», - говорится в указе.

При этом в указе рекомендуется Верховной Раде принятие «соответствующих законопроектов относительно надлежащего санкционного и иного реагирования на эскалацию со стороны Российской Федерации», а Кабмину «в условиях эскалации со стороны Российской Федерации» обеспечить усиление обороноспособности Украины «путем увеличения поставок военно-технической помощи Украине».

Речь идет о решении СНБО от 30 сентября.

Напомним, в пятницу, 30 сентября, СНБО принял решение о введении санкций против 3600 лиц, причастных к развязыванию агрессивной войны против Украины или поддерживающих режим президента РФ Владимира Путина.

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