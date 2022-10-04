Bild: Российский фронт находится в состоянии распада

Bild: Российский фронт находится в состоянии распада5
- 4.10.2022, 18:08
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Оккупанты дезориентированы.
Украинские войска в ходе наступления на оккупантов все ближе подходят к Херсону, сообщает Bild.
С воскресенья ВСУ удается все глубже внедриться в оккупированные территории. Чтобы остановить наступление ВСУ, оккупанты взорвали мост через Днепр в селе Дудчаны. Мост виден также на спутниковых снимках до и после взрыва.
После поражения под Лиманом российские войска сталкиваются с все более серьезными трудностями в Херсонской области. После фейковой аннексии украинских территорий Россия теряет их.
Эксперт Нико Ланге, возглавлявший до 2021 года штаб минобороны ФРГ, пишет о «решительных атаках ВСУ на российскую армию по берегу Днепра. Х
Украина несет потери, но российский фронт, по мнению аналитика, «находится в хаотичном состоянии распада».
Украинские воины 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского во вторник, 4 октября, освободили от российских захватчиков село Давидов Брод в Херсонской области.