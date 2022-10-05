Для владельцев белорусских агроусадьб ввели очередные новшества 7 5.10.2022, 12:10

2,844

Что изменится.

Указ №351 «О развитии агроэкотуризма» подписал Александр Лукшенко 5 октября, сообщила пресс-служба белорусского диктатора.

Теперь всем агроусадьбам Беларуси придется оформить разрешение в райисполкомах на «ведение деятельности в сфере агроэкотуризма». Сделать это нужно до 1 июля 2023 года.

Какие изменения ждут белорусские агроусадьбы

Новый Указ уточняет требования к объектам агроэкотуризма. Например, жилых комнат должно быть не более десяти. Что касается ведения личного подсобного хозяйства и количества оказываемых видов услуг, то их должно быть не менее двух.

Перечень услуг также дополнен проведением мастер-классов, которые должны знакомить посетителей с ремеслами и национальными традициями региона.

Также установлена ответственность владельцев агроэкоусадеб за нарушения (в том числе со стороны посетителей!) общественного порядка или спокойствия граждан.

Также среди возможных нарушений – несоблюдение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, природоохранных, противопожарных требований.

Кроме того, новым Указом вводятся ограничения по проведению презентаций, юбилеев, банкетов и других мероприятий в непосредственной близости от соседних жилых домов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».