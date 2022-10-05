Как выглядят самые дешевые двухкомнатные квартиры в Минске 1 5.10.2022, 14:25

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Они стоят до $40 тысяч.

Эксперты рассказали, что самые ходовые квартиры в сентябре были объекты в пределах от 40 до 80 тысяч долларов. Но realt.by задался вопросом найти еще дешевле. Подборка самых дешевых двухкомнатных квартир до 40 тысяч долларов:

Улица Грекова (Заводской район)

Двухэтажный дом на Грекова, 3 был построен в 1958 году. Последний капитальный ремонт там проводили в 2014 году. Квартира продается на первом этаже. Ее площадь — 38,2 квадратного метра с кухней в 4,3 м².

В квартире одна из комнат является проходной, санузел - совмещенный. Двушке не помешает ремонт. Здесь вставлены стеклопакеты, полы деревянные. В квартире нет балкона, но закреплено место в подвале. Владельцы оставляют в дар покупателю и мебель.

В 15 минутах от дома находится станция метро «Партизанская».

Стоимость квартиры - 37 500 долларов.

Улица Тухачевского (Заводской район)

Этот объект находится в пятиэтажном доме, который был построен в 1964 году на Тухачевского, 43. Квартира располагается на последнем этаже и занимает 42,6 м², кухня - 5,8 м².

В квартире две жилые комнаты, в одной из них есть выход на балкон. Санузел — совмещенный.

До станции метро «Партизанская» 10 минут пешком.

Стоимость двушки — 40 тысяч долларов.

Улица Гуртьева (Первомайский район)

Пятиэтажка на Гуртьева, 12 была построена в 1968 году. Капитальный ремонт там проводили в 2018. Квартира, выставленная на продажу, располагается на 4 этаже и занимает 44,3 квадратного метра, кухня — 5,7 м².

В квартире две отдельные жилые комнаты, которые находятся по обе стороны кухни. В двушке есть совмещенный санузел и балкон. Владельцы планировали сделать капитальный ремонт, поэтому подготовили квартиру заранее, но, видимо, планы поменялись и объект только ждут отделочные работы.

Дом располагается в Военном городке, который славится большим количеством зеленых зон. До станции метро «Уручье» около 15 минут.

Цена двушки - 39 900 долларов.

Улица Волоха (Московский район)

Дом на Волоха, 17 построен в 1960 году. Квартира находится на первом этаже четырехэтажки. Общая площадь двушки - 41,6 м², кухня - 5,7 м².

В квартире две отдельные жилые комнаты и совмещенный санузел. Двушка идет без балкона.

Рядом располагается Маломедвежинский сквер, а в двух остановках на общественном транспорте — станция метро «Площадь Франтишка Богушевича».

Двушка стоит 40 тысяч долларов.

Улица Розы Люксембург (Московский район)

Пятиэтажка на Розы Люксембург, 150 была построена в 1964 году. Квартира располагается на первом этаже. Ее площадь — 43,8 квадратного метра, кухня — 5,78 м².

Одна из комнат в квартире — проходная. Санузел — совмещенный. В двушке нет балкона. Владельцы оставляют покупателям мебель.

Рядом находится сквер Полянка и станция метро «Грушевка».

Стоимость квартиры — 40 тысяч долларов.

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