«В хорошем районе ценник может стартовать от $600-700» 5.10.2022, 14:40

2,174

Как белоруска обустраивается в Тбилиси.

Ради безопасности 26-летняя Александра переехала в Грузию в марте 2022 года. В Беларуси девушка отрабатывала после университета тренером в школе, а также удаленно работала в SMM. В Грузии самая простая легализация, можно год находится в стране без каких-либо регистраций, потому выбор пал именно на эту страну. Сейчас у неё две работы в одной и той же компании. Белоруска живёт с подругой, и вместе они привыкают к жизни далеко от родины, пишет ex-press.by.

Девушка живет в Тбилиси. По сравнению с мартом, сейчас чувствует себя достаточно хорошо. Процесс адаптации прошёл нормально, появились знакомые грузины и белорусы, украинцы и россияне.

«По факту нашла здесь работу через знакомых»

– Я везла с собой наклейки и ленточку белoрусскую, – рассказывает Саша. – Переезд был тяжёлый в плане маршрута, поэтому книги с собой не везла. Старались минимизировать литературу.

Девушка работала удаленно. Здесь у нее произошёл конфуз с работодателем:

— Он не заплатил мне деньги, пришлось искать новую работу. Нашла в той же сфере и дополнительно в этой же компании работаю.

Искала на сайтах проекты, а также в телеграмме, Ashashwork, Rabota.by. По факту нашла здесь работу через знакомых.

Саша работает с русско-грузинской компанией. Проблем в коммуникации нет:

— Компания хорошая, можно обо всем договориться. Зарплата отличается. Сейчас больше зарабатываю. Чаще всего в долларах идёт оплата. Мой руководитель достаточно лояльный, с пониманием относится. Сам россиянин. Случаев с дискриминацией на работе не было.

«Приходится каждый раз заходить в несколько мест, чтобы купить разные продукты»

По словам героини, цены в Грузии отличаются от белорусских.

— Молочка вся дорогая, на мясные продукты также цены отличаются, рыба супердорогая тут. Не хватает молочных продуктов, сыров наших обычных. Сырков нет творожных.

Саша резюмирует, что выбор не всегда большой. Приходится каждый раз заходить в несколько мест, чтобы купить разные продукты:

— Мы недавно переехали, поэтому пока что разбираем вещи и покупаем новую мебель и технику, обустраиваем квартиру.

«Получили более 15 отказов. Из них половина — из-за того, что белoруски»

Девушка рассказала, как нашла свою квартиру, с которой, как говорит, ей повезло:

— Искала жилье на разных грузинских сайтах и на Facebook, который тут сильно популярен. Искала и через него, там много предложений, а также через знакомых. Поиск жилья — процесс нелёгкий. Сейчас жилье дорогое. В хорошем районе ценник может стартовать от 600-700$. Это обстоятельство также влияет на поиск.

Белоруска говорит, что можно подешевле найти вариант в отдалённых районах. Но не везде соглашаются сдать, особенно сейчас. Девушки искали жилье неделю назад и получили более 15 отказов. Из них половина — из-за того, что они белоруски:

— Процесс сложный, но мы нашли то, что нам подошло. Обычная стандартная средняя квартира стоит около 600$. С хорошим ремонтом будет 1000-1200$ стоить. Очень подорожало жилье, и все это ощущают.

В Минске также снимала жилье, поэтому особой разницы нет. Сейчас мы нашли квартиру, но её нужно ещё обустроить.

«Я не срывалась и не ехала назад в Беларусь, когда что-то не получалось»

Белoруска говорит, что жизнь стала насыщеннее и разнообразнее:

— Тут очень много мероприятий и событий. Я немного куда ходила, но это ощутимо. Везде красиво и интересно, я много гуляю. Это не надоедает. Нашла новых друзей. Хобби и других увлечений пока не нашла. Пока мне не приходилось сталкиваться с белoрусской диаспорой. Не было в этом нужды.

На вопрос, как проходят выходные, Александра отвечает:

— Проходят по-разному. Когда было слишком жарко — на море. Выходим гулять или в заведение отправляемся. Всегда можно себя занять. Путешествую в пределах Грузии мало, выезжала за её пределы. Это затратно, но если захотеть, то можно путешествовать. Зависит от желания и возможностей.

— Мы общаемся с близкими часто, с некоторыми — каждый день. Через WhatsApp или Telegram. Мой переезд не осуждают, даже в трудные времена поддерживали. Родственники иногда задавали вопрос, почему я ещё там, и советовали домой ехать, говорили, что дома лучше, есть дом, жилье, работа найдется. Но я не срывалась и не ехала в Беларусь назад, когда что-то не получалось. Были моменты, но сейчас все хорошо.

На данный момент Александра точно не хочет возвращаться в Беларусь. Девушка скучает по близким и друзьям, иногда ее берет грусть. Но пока для нее лучшее место для жизни — Грузия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».