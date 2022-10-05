В Минске фельдшер приехала на скорой по вызову, а пациент встретил ее ударом кулака в лицо

В Минске фельдшер приехала на скорой по вызову, а пациент встретил ее ударом кулака в лицо9
- 5.10.2022, 19:05
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Медик оказалась в больнице.
В Минске фельдшер на скорой приехала по вызову к пациенту, а получил удар по лицу и черепно-мозговую травму. Подробности рассказали в Белорусском профессиональном союзе работников здравоохранения.
Сообщается, что инцидент произошел в июле 2022 года. Так, бригада скорой помощи торопилась на вызов к мужчине, которому стало плохо на улице из-за алкогольного опьянения. Приехав на место, фельдшер не успела приступить к работе, как пациент вскочил и ударил девушку кулаком по лицу.
Отмечается, что мужчина разбил медику нос и нанес черепно-мозговую травму легкой степени тяжести.
- В результате вызова фельдшер оказалась в больнице, - отметили в организации.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 339 УК – Хулиганство. В конце сентября состоялся суд. Мужчине назначили 2,6 года исправительных работ и штраф в размере 3 тысяч рублей.
- Своими действиями пациент причинил не только физический, но и моральный вред работнику здравоохранения. Мы помогли члену нашего отраслевого профсоюза составить исковое заявление в суд о взыскании морального вреда в размере 3 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск в полном объеме, - рассказала главный правовой инспектор Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Алла Авдеенкова.