Окружение Херсона с востока: офицеры РФ бежали из ключевого города 2 6.10.2022, 8:41

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Фото: Reuters

Как ВСУ изменили линию фронта за последние часы.

ВСУ продолжают укреплять свои позиции и проводить перегруппировку на севере Херсонской области, за последние 48 часов они добились значительных успехов в этом регионе, освободив ряд населенных пунктов.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

На этом фоне российские оккупанты вынуждены эвакуировать раненых к переправам через реку Днепр, а также уничтожать собственные запасы боеприпасов во время отступления.

По предварительным данным, украинские войска готовятся к наступательным действиям к северо-западу от Херсона. В частности наращивается группировки вокруг Посад-Покровского, Александровки и Терновых Подов.

Также появилась информация, что офицерский состав армии РФ сбежал из Снигиревки, бросив там свои войска. По мнению аналитиков, командование армии РФ может отводиться из Снигиревки накануне контратаки ВСУ.

«Потеря российскими войсками Снигиревки стала бы значительным событием, учитывая положение города на западном берегу реки Ингулец. Потеря российскими войсками контроля над рекой Ингулец еще больше изолирует Херсон с востока и повысит уязвимость города перед украинским окружением», – пояснили аналитики.

Российские оккупанты сосредоточены на украинском контрнаступлении к северо-западу от Херсона из-за опасений, что украинские воины смогут создать условия для наступления на Херсон.

ВСУ продолжают планомерно уничтожать логистику и резервы российской армии. Удары наносились по тыловым, транспортным и командным средствам РФ и районам сосредоточения оккупантов на всей территории Херсонской области.

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