«Сейчас я бы тут не строилась: много машин и мало природы» 5 6.10.2022, 10:13

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Как живут минчане в домах-кольцах у МКАД.

Этот эффектный жилой комплекс на въезде в Минск со стороны брестской трассы возводили почти 15 лет. В итоге, три жилых «кольца» на проспекте Дзержинского, хоть и не сразу (понадобилось поменять застройщика), но все же получились впечатляющими. Две тысячи квартир, три огромных детских площадки, множество инфраструктуры на первых этажах — все это ЖК «Мегаполис».

Журналисты realt.by прогулялись по дворам комплекса, пообщались с жильцами и узнали, сколько тут сейчас стоят квартиры.

Данный жилой комплекс в Брилевичах начали строить еще тогда, когда вокруг не было почти ничего. Ни торгового центра «Ома», ни школы, ни метро. Сейчас попасть в «Мегаполис» очень просто — прямо рядом с третьим «полукольцом» расположен вход на станцию метро «Малиновка».

Сегодня жилой комплекс «Мегаполис» — это ансамбль зданий переменной этажности от 13 до 23 этажей.

Мы начинаем нашу экскурсию от выхода из метро. Вообще, именно эту часть комплекса застройщик (компания «Тапас») сдал последней. На возведение многоэтажки на 10 подъездов понадобилось целых 5 лет, но теперь все трудности позади: дом № 123 полностью сдан.

Идем к первому дому и сразу натыкаемся на строительный забор. Здесь — «остов» законсервированного паркинга. Когда и кто будет заниматься этой стройкой непонятно, но законченного вида у комплекса «благодаря» недострою на улице Чечета пока нет.

По внешнему (а кое-где и внутреннему) периметру весь «Мегаполис» — это различные магазинчики, аптеки, кафешки, банки, «вайлдберизы», «озоны» и другие полезные сервисы. Вероятно, выходить за пределы комплекса жильцам приходится разве что за крупными покупками. Но и они недалеко — рядом с левой частью «колец» расположился «Евроопт», на противоположной стороне проспекта — «Простор», справа — строительный гипермаркет «Ома».

Обходя «кольца», заглядываемся на окна и балконы. Кажется, архитектор применил тут все, известные ему формы: в домах встречаются и полукруглые лоджии, и небольшие квадратные балконы, и какие-то волнообразные помещения с панорамными окнами. Наблюдать за этим балконным разнообразием, конечно, прикольно, но вопрос функционала — остается открытым. Судя по фотографиям из объявлений, достойное применение необычным планировкам смогли найти не все.

Проходим во дворы. В теплый осенний день детские площадки гудят от детских голосов. Заметно, что в домах много молодых семей — на скамейках отдыхают мамы с колясками, детишки постарше резвятся на горках и качелях.

Круглые формы домов определяют и планировку дворов. Пространство тут отдано всем видам досуга: тут есть детские городки, футбольные поля, площадки для активных видов спорта. В самом последнем дворе мы даже находим троллей — причем, работающий! Вот это, конечно, неплохое развлечение. Интересно, а взрослым можно?

К сожалению, непонятные пустыри во дворах тоже есть. Говорят, где-то планировали строить какую-то инфраструктуру, но пока что из-за заросших участков земли территории выглядят неухоженными.

Возле домов, которые сдавались раньше, с благоустройством все в порядке. За годы, прошедшие с момента сдачи, у подъездов появились клумбы, кустарники и деревья.

На одной из скамеек заговариваем с молодой мамой, которая развлекает своего малыша. Спрашиваем про дом, про инфраструктуру. Женщина живет тут третий год и расположением комплекса более чем довольна:

— Магазины рядом, две поликлиники тут же, новая школа вон из окна видна, площадок для детей — выбирай любую. Метро рядом, что очень удобно: сел и ты в центре. А вообще, кафешки есть и в нашем доме. Буквально в соседнем подъезде расположены и йога-спорт, и детский центр. То, что тут много мелкой инфраструктуры, это очень удобно.

Идем дальше. Рассматриваем дворы и отмечаем, что машин днем здесь не так уж много. Более 500 автомобилей можно разместить на придомовой территории (вдоль проспекта и внутри дворов), еще 105 мест есть в подземном гараже. Но это днем в будний.

Вечером найти тут места не так просто, а утром в «Мегаполисе» бывают настоящие транспортные коллапсы.

Напомним, что первоначально комплекс под названием «Дружный» строил ИООО «Синтез-Белнеп Строй». В 2008 году комплекс рекламировался как «престижный жилой квартал с развитой инфраструктурой и благоприятной экологической обстановкой». Застройщик успел возвести только часть домов, но качество работ собственников не устроило. Владельцы квартир жаловались на ветер из розеток, промерзающие окна, осыпающуюся штукатурку, отсутствие карнизов над открытыми террасами на втором этаже. В 2013 году участок под застройку выкупила группа компаний «Тапас». Она же и завершила строительство всего комплекса.

Знакомимся с Ириной, которая живет в «Мегаполисе» с 2014 года. Она строила квартиру еще с первым застройщиком.

— Сдавали наш дом долго и тягостно. После того как мы отвоевали компенсацию за плохо сделанные работы (это кстати удалось только первым трем подъездам из девяти), застройщик поменялся. Когда мы вступали в долевое строительство, нам обещали совсем другое. В рекламе фигурировали лифты Otis, детский сад во дворе, на месте которого сейчас бурьян, и многое другое. Потом в ходе реализации, как это часто бывает, проект поменялся. Замечания выполнены не были, да и застройщик ушел в банкротство, так что на самом деле нам еще повезло, можно сказать.

В отличие от предыдущей собеседницы, Ирина количеством детских образовательных учреждений не так довольна:

— Садов и школ тут по-прежнему не хватает. Мы возим старшего ребенка в школу рядом с бабушкой, а младшего — в сад по дороге на работу. Места в государственном садике рядом с домом для нас не нашлось. Мы писали запросы в Минобразования, но там нам посоветовали самим устроиться работать в детсад: мол, тогда возьмем и ребенка.

Из минусов Ирина также отмечает большое количество автомобилей и отсутствие инфраструктуры для велосипедов. Из плюсов — стадион и площадки для детей.

— А еще у нас подъезд — хороший, благодаря жильцам в основном. Особенно — Василию Васильевичу, который обожает котов (смеется). Вообще, атмосфера у нас в доме вполне дружественная. Товарищество собственников работает тоже нормально — особых нареканий к нему нет.

Несмотря на все плюсы, сейчас Ирина выбрала бы для жизни другой жилой комплекс:

— Пожив в «Мегаполисе», я могу сказать, что сейчас я бы здесь не строилась. Тут очень много урбанизации и мало природы. Есть парк, что находится за кольцевой, но он не ухожен. Люди все-таки должны жить не в такой большой концентрации, сейчас мы бы строились там, где этажность ниже, и нет парковок во дворе.

Сколько тут стоят квартиры?

В настоящий момент на нашей площадке выставлены на продажу около 40 квартир в ЖК «Мегаполис».

Один из самых экономичных вариантов — однокомнатная квартира без отделки (43 «квадрата»), которую можно купить за 64 тысячи долларов.

Квартиру примерно той же планировки и метража, но уже с ремонтом, отдают за 79 тысяч долларов.

Просторная «двушка» (73 «квадрата») с отделкой предлагается за 104 тысячи долларов, а трехкомнатная квартира (91 «квадрат») с дизайнерским ремонтом продается за 138 тысяч долларов.

Ну, а самый дорогостоящий вариант — пятикомнатная квартира площадью 136 «квадратов». Это двухуровневое жилье с мебелью и техникой предлагается за 259 тысяч долларов.

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