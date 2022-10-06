«Хватит врать»: глава комитета Госдумы по обороне с резкой критикой обрушился на Кремль 11 6.10.2022, 12:39

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Раскол в российских элитах усиливается.

Россияне знают, что Минобороны недоговаривает о событиях в Украине, а о разрушениях людям приходится узнавать от губернаторов и военкоров. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов из «Единой России», пишет «Коммерсант».

«Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей. Я читал сводки Совинформбюро за 1941 год, когда немцы прорывались к Москве. Там открыто говорили, что где-то мы отходим», — сказал Картополов в эфире программы «Соловьев Live».

Он заявил, что все приграничные деревни Белгородской области практически разрушены. «Мы об этом узнаем от кого угодно — от губернаторов и военкоров. Но сводки Минобороны не меняются. Народ знает. У нас народ не глупый. И он видит, что ему не хотят говорить даже часть правды. Это может привести к потере кредита доверия», — отметил глава думского комитета по оборонной политике.

Картаполов и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обратились к генеральному прокурору с просьбой разобраться в обеспечении тыла.

«Два председателя наших комитетов — по безопасности и по обороне — написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все это в тылу делось, потому что финансирование тыла проводилось в прошлом в полном объеме. Внимание, вопрос: где?» — сказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире телеканала «Россия-1».

Минобороны неоднократно в последнее время подвергалось критике ряда российских официальных лиц. Например, глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина за потерю Лимана.

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