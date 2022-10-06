Предварительное расследование подтвердило вариант диверсии на «Северных потоках» 1 6.10.2022, 15:52

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Фото: forsvaret.dk

Об этом заявила прокуратура Швеции.

Первые выводы инспекции Швеции, которую провели в месте прорыва труб «Северных потоков», укрепили версию диверсии.

Об этом в четверг заявила прокуратура Швеции, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на SVT.

«Мы можем констатировать, что на Nord Stream 1 и 2 в шведской экономической зоне были взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам. Расследование места преступления укрепило подозрения в грубой диверсии», - заявил прокурор Матс Люнгквист, который возглавляет расследование.

Изъятые с места преступления материалы анализируют, чтобы выяснить, «можно ли кому-то вручить подозрение и впоследствии привлечь к ответственности».

Две утечки в трубопроводах, идущих из России по дну Балтийского моря в Германию, были обнаружены на прошлой неделе в исключительной экономической зоне Швеции, а еще две утечки - в зоне Дании.

Как известно, в Европе считают инциденты на ветках российского газопровода следствием умышленных действий. Президент США Джо Байден назвал повреждение российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» сознательным актом диверсии, что стало первым подобным заявлением американской стороны.

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