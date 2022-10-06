Белорусы смогут наблюдать целый ряд метеорных потоков и частное солнечное затмение 3 6.10.2022, 16:44

Октябрь будет разнообразен на астрономические явления.

В октябре с территории Беларуси можно будет наблюдать целый ряд метеорных потоков и частное солнечное затмение, пишет astrobel.ru.

Октябрь будет разнообразен на небольшие метеорные потоки. Первыми осветят ночное небо метеоры из потока Дракониды. Его максимум придется на 9 октября – максимальное переменное число метеоров составит от 20 до 100 единиц в час.

Позже в октябре пройдет еще несколько небольших «метеорных дождей», максимальное число метеоров которых не превысит 5 единиц в час. Так, 10 октября ожидается метеорный поток под названием южные-Тауриды, 11 октября – дельта-Ауригиды, 18 октября – эпсилон-Геминиды.

25 октября жители Беларуси смогут увидеть частные фазы солнечного затмения, которые будет наблюдаться в 89 странах.

Частное солнечное затмение 25 октября начнется с восходом Солнца на территории Исландии, а завершится с заходом Солнца в районе Аравийского моря. На территории Беларуси городом с видимостью максимальной фазы затмения станет город Хотимск. Здесь Луна скроет Солнце более, чем на 65%.

Для жителей Пинска солнечное затмение начнется 25 октября примерно в 12.15. В 13.29 Солнце закроется на 57% — это максимальная фаза, которую смогут наблюдать в столице Полесья. Окончание солнечного затмения в 14.41.

Для наблюдений солнечного затмения необходимо иметь специальные защитные светофильтры, защитные пленки или специальные защитные очки.

Следующее солнечное затмение жители Беларуси смогут увидеть 29 марта 2025 года.

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