«В квартире дубак, ходим греться на лестничную клетку» 6.10.2022, 23:36

В очередной высотке «Минск Мира» включение отопления пошло не по плану.

После того как в одной из многоэтажек «Минск Мира» включение отопления обернулось потопом, бытовые злоключения в жилом комплексе не закончились. В еще одной высотке у кого-то из жильцов прорвало трубу, и теперь сразу несколько этажей уже неделю сидят без тепла, пишет Realt.by.

Об аварии порталу рассказала жительница дома под названием «Торонто», который сдали в эксплуатацию только в нынешнем году, — он находится по адресу Белградская, 14 в столичном квартале «Минск Мир».

По ее словам, отопление в новостройке дали 28 сентября, но, видимо, как и у соседей на Брилевской, в одной из квартир прорвало трубу. Авария случилась на 14-м этаже, и три последних этажа, с 13 по 16-й, полностью отключили от тепла. А вот на остальных батареи частично еще теплые.

— В квартире стоит дубак. На лестничной клетке теплее, выходим греться туда, — жалуется женщина.

По ее словам, за неделю она оставила уже более 5 заявок в обслуживающей организации, но результата так и не дождалась. Сантехник пришел только после того, как она пригрозила обслуживающей компании прокуратурой. Но вопрос он так и не решил: мол, работает в компании только второй день и пока не разобрался, что там и как.

Напомним, это уже не первое бытовое ЧП в «Минск Мире» — 29 сентября, сразу после включения отопления, в одной из многоэтажек на Брилевской случился потоп. Местные жители говорят, такое в квартале происходит не впервые.

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