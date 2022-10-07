Вооруженные автоматами белорусские пограничники портят колючую проволоку на границе с Литвой: видео 5 7.10.2022, 13:52

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Белорусские спецслужбы нелегально переводили мигрантов.

Служба охраны государственной границы Литвы поделилась видео с камер видеонаблюдения на литовско-белорусской границе, сделанным ночью 5 октября. На нем видно, как вооруженные автоматами беларусские пограничники портят колючую проволоку на границе с Литвой, чтобы организовать нелегальный переход границы, сообщает Delfi.

Сообщается, что пограничники с помощью системы видеонаблюдения заметили 12 человек возле деревни Таборишки в Шальчининкайском районе на территории Беларуси. Двое белорусских пограничников были в униформе и с автоматами.

Из группы семь человек были мигрантами, еще трое – представители белорусских спецслужб. Беларусские пограничники разрезали колючую проволоку и направили нелегальных мигрантов через дыру. Мигрантов задержали литовские пограничники.

Когда литовские пограничники подъехали к границе на машинах, пятеро белорусов скрылись с места происшествия и через кусты следили за происходящим. Через час они сели в служебный УАЗ и уехали вдоль границы. Позже машину заметили на патрульной дороге, куда обычные люди – не госслужащие, пройти не могут.

У мигрантов – шести мужчин и одной женщины – документов не было. Они сказали, что являются гражданами Ирана и Бангладеш. После проведения необходимых процедур, мигрантов вернули в Беларусь.

Напомним: в прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тысячи человек мигрантов. Литва называет наплыв мигрантов из Беларуси год назад гибридной атакой белорусского режима.

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