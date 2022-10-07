Белорусы в НХЛ: главные интриги сезона 7.10.2022, 14:52

Егор Шарангович

Фото: Getty Images

Некоторым хоккеистам предстоит пробиваться к звездам через тернии АХЛ и ОХЛ.

7 октября вынесенным матчем в Праге «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» откроют очередной сезон Национальной хоккейной лиги, пишет «Прессбол». На сегодня стабильным местом в составе может похвастать только Егор Шарангович («Нью-Джерси»). Остальным придется потрудиться, чтобы выдержать сумасшедшую конкуренцию.

Уже понюхавшие пороху НХЛ Алексей Протас («Вашингтон») и Владислав Колячонок («Аризона»), а также Данила Климович («Ванкувер») по-прежнему в основных обоймах, но не факт, что они не попадут под секвестр. А вот Илья Соловьев («Калгари»), его тезка Усов («Тампа»), Дмитрий Кузьмин («Виннипег») и Иван Жигалов («Колорадо») уже покинули тренинг-кэмпы клубов НХЛ — им предстоит пробиваться к звездам через тернии АХЛ и ОХЛ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».