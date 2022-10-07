Генерал Ходжес о ядерных угрозах РФ: Как только они используют это оружие, их раздавят 3 7.10.2022, 19:48

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Бен Ходжес

Вашингтон уже послал Кремлю четкий сигнал.

Ядерную угрозу от РФ нужно воспринимать серьезно, однако использование этого арсенала против Украины станет сокрушительным ударом в первую очередь для Москвы. Об этом заявил экс-командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес украинской службе «Голоса Америки».

— Я считаю, что ядерное оружие России самое эффективное, когда они его не используют. Я имею в виду, что именно факт угрозы — это то, что заставляет всех других колебаться по поводу определенных действий. Мы, по сути, сдерживаем себя из-за беспокойства относительно того, что может сделать Россия. Вот что я имею в виду, когда говорю, что российское ядерное оружие самое эффективное, когда его не используют. Как только они его используют, все будет закончено. Тогда их раздавят, — разъяснил Ходжес.

Также, по словам бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе, Вашингтон должен дать четкий сигнал России о последствиях использования ядерного оружия.

— Я считаю, что лучший способ избежать такой вероятности (использование РФ ядерного оружия) — это делать то, что мы уже делаем, — четко дать понять, что мы не потерпим такого шага. Будет ответ, будет цена, и она будет сокрушительной. Поэтому наши сигналы должны быть направлены не столько к Путину, сколько к его окружению, к тем, кто больше всего потеряет или имеет что терять, если они надеются жить после Путина. Если у них есть надежда на любое возвращение к нормальной жизни, они позаботятся о том, чтобы он не использовал ядерное оружие, — считает Ходжес.

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