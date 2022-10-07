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Генерал Ходжес о ядерных угрозах РФ: Как только они используют это оружие, их раздавят

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  • 7.10.2022, 19:48
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Генерал Ходжес о ядерных угрозах РФ: Как только они используют это оружие, их раздавят
Бен Ходжес

Вашингтон уже послал Кремлю четкий сигнал.

Ядерную угрозу от РФ нужно воспринимать серьезно, однако использование этого арсенала против Украины станет сокрушительным ударом в первую очередь для Москвы. Об этом заявил экс-командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес украинской службе «Голоса Америки».

— Я считаю, что ядерное оружие России самое эффективное, когда они его не используют. Я имею в виду, что именно факт угрозы — это то, что заставляет всех других колебаться по поводу определенных действий. Мы, по сути, сдерживаем себя из-за беспокойства относительно того, что может сделать Россия. Вот что я имею в виду, когда говорю, что российское ядерное оружие самое эффективное, когда его не используют. Как только они его используют, все будет закончено. Тогда их раздавят, — разъяснил Ходжес.

Также, по словам бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе, Вашингтон должен дать четкий сигнал России о последствиях использования ядерного оружия.

— Я считаю, что лучший способ избежать такой вероятности (использование РФ ядерного оружия) — это делать то, что мы уже делаем, — четко дать понять, что мы не потерпим такого шага. Будет ответ, будет цена, и она будет сокрушительной. Поэтому наши сигналы должны быть направлены не столько к Путину, сколько к его окружению, к тем, кто больше всего потеряет или имеет что терять, если они надеются жить после Путина. Если у них есть надежда на любое возвращение к нормальной жизни, они позаботятся о том, чтобы он не использовал ядерное оружие, — считает Ходжес.

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