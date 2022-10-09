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«Если под начало Red Bull отдать экономику Беларуси, ВВП вырастет раз в 100»

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  • 9.10.2022, 21:12
  • 3,808
«Если под начало Red Bull отдать экономику Беларуси, ВВП вырастет раз в 100»

Макс Ферстаппен снова стал чемпионом «Формулы-1».

Известный белорусский комик Андрей Скороход в Instagram прокомментировал чемпионство гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Формуле-1». Напомним, что нидерландец во второй раз стал чемпионом мира.

«Компанию Red Bull пора изучать в университетах. Я думаю, если им под начало отдать экономику Беларуси – ВВП вырастет раз в 100», – написал Скороход.

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