«Если под начало Red Bull отдать экономику Беларуси, ВВП вырастет раз в 100» 2 9.10.2022, 21:12

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Макс Ферстаппен снова стал чемпионом «Формулы-1».

Известный белорусский комик Андрей Скороход в Instagram прокомментировал чемпионство гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Формуле-1». Напомним, что нидерландец во второй раз стал чемпионом мира.

«Компанию Red Bull пора изучать в университетах. Я думаю, если им под начало отдать экономику Беларуси – ВВП вырастет раз в 100», – написал Скороход.

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