Генерал США о взрыве в Польше: Скоро станет известно точное место, откуда вылетела ракета
- 17.11.2022, 8:30
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В Пшеводуве ведут расследование в том числе и американские специалисты.
На месте падения ракеты в польском Пшеводуве работают следователи, среди которых есть американские специалисты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, сделанное во время пресс-конференции по результатам встречи Контактной группы по обороне Украины.
Генерал отметил, что вскоре станут известны новые данные о точке происхождения ракеты, вызвавшей взрыв в Польше.
«Будут доступны другие виды данных, поступающие из разных технических средств, и я предполагаю, что очень скоро мы будем подтверждены данные о том, какая точка происхождения, точка удара, под каким углом стояла вооруженная система, какой была траектория полета», - указал Милли.
В свою очередь, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин указал, что американцы поддерживают тесную связь с польскими коллегами и полностью доверяют польскому правительственному расследованию.
«И какими бы ни были окончательные выводы, мир знает, что окончательную ответственность за этот инцидент несет Россия», - добавил чиновник.