Самолет НАТО отследил ракету, попавшую на территорию Польши 1 16.11.2022, 8:05

15,364

Информация предоставлена польским властям.

В воздушном пространстве Польши 15 ноября находился самолет НАТО. Он отследил ракету, упавшую на территории страны.

Об этом сообщает CNN. Издание цитирует военного представителя Альянса.

«Информация по радиолокационным следам [ракеты] была предоставлена НАТО и Польше», - отметил чиновник.

Однако собеседник CNN не сказал, ни кто запустил ракету, отслеженную в Польше, ни откуда она была выпущена.

К слову, самолеты Альянса ведут регулярное наблюдение за территорией Украины с начала российского вторжения.

Во вторник, 15 ноября, в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета российского производства. Погибли два человека.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».