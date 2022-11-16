закрыть
16 ноября 2022, среда, 8:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Самолет НАТО отследил ракету, попавшую на территорию Польши

1
  • 16.11.2022, 8:05
  • 15,364
Самолет НАТО отследил ракету, попавшую на территорию Польши

Информация предоставлена польским властям.

В воздушном пространстве Польши 15 ноября находился самолет НАТО. Он отследил ракету, упавшую на территории страны.

Об этом сообщает CNN. Издание цитирует военного представителя Альянса.

«Информация по радиолокационным следам [ракеты] была предоставлена НАТО и Польше», - отметил чиновник.

Однако собеседник CNN не сказал, ни кто запустил ракету, отслеженную в Польше, ни откуда она была выпущена.

К слову, самолеты Альянса ведут регулярное наблюдение за территорией Украины с начала российского вторжения.

Во вторник, 15 ноября, в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета российского производства. Погибли два человека.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко