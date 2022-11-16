Самолет НАТО отследил ракету, попавшую на территорию Польши

Самолет НАТО отследил ракету, попавшую на территорию Польши1
- 16.11.2022, 8:05
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Информация предоставлена польским властям.
В воздушном пространстве Польши 15 ноября находился самолет НАТО. Он отследил ракету, упавшую на территории страны.
Об этом сообщает CNN. Издание цитирует военного представителя Альянса.
«Информация по радиолокационным следам [ракеты] была предоставлена НАТО и Польше», - отметил чиновник.
Однако собеседник CNN не сказал, ни кто запустил ракету, отслеженную в Польше, ни откуда она была выпущена.
К слову, самолеты Альянса ведут регулярное наблюдение за территорией Украины с начала российского вторжения.
Во вторник, 15 ноября, в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета российского производства. Погибли два человека.