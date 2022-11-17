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Мяч, которого коснулась рука Марадоны в 1986 году, продали за рекордные $2,4 миллиона

  • 17.11.2022, 12:25
Мяч, которого коснулась рука Марадоны в 1986 году, продали за рекордные $2,4 миллиона
Диего Марадона

Гол стал одним из самых знаменитых в истории.

Футбольный мяч, которым аргентинский футболист Диего Марадона забил два гола в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года в матче против Англии, продан на аукционе за 2 млн фунтов (2,4 млн долларов), пишет Би-би-си.

Первый гол, забитый в матче между сборными Англии и Аргентины, стал одним из самых знаменитых в истории. На 52-й минуте, при счете 0:0, находясь в штрафной соперника, Марадона подпрыгнул одновременно с вратарем Англии Питером Шилтоном и кулаком послал мяч в ворота. Позже он сказал, что гол был забит «отчасти головой Марадоны, а отчасти — рукой Бога».

Еще через четыре минуты Марадона забил гол, известный сегодня как «гол столетия». Он получил мяч на своей половине поля и начал движение к воротам соперников, обводя одного игрока за другим. Пройдя пятерых футболистов английской сборной, он обвел вратаря и забил гол. В результате англичане проиграли со счетом 1:2.

Британский аукционный дом Graham Budd продавал мяч, который находился на поле в течение всего этого матча, таким образом его новый обладатель смог в определенной степени приобщиться сразу к двум знаменитым голам Марадоны. Имя покупателя не называется.

После матча мяч попал в собственность к тунисскому рефери Али Бин Нассеру, который судил матч — и принял окончательное решение, что «подправленный» кулаком мяч залетел в ворота по правилам.

Свое решение Нассер объяснил так: «Произошедшее я как следует не видел. Передо мной находились два игрока — [вратарь сборной Англии Питер] Шилтон и Марадона. Согласно рекомендациям ФИФА, сделанным до чемпионата, я посмотрел на бокового судью, чтобы подтвердить, был ли гол забит по правилам. Судья побежал к средней линии, показав таким образом, что гол был действительно забит».

Теперь Бин Нассер продал знаменитый мяч. Перед аукционом рефери выразил надежду, что новый владелец выставит его на всеобщее обозрение.

В мае этого года футболка, в которой Марадона играл во время четвертьфинала со сборной Англии, ушла с аукциона за 9,3 млн долларов. Таким образом был поставлен новый рекорд продаж спортивных реликвий на аукционах.

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