Каким бы был современный мир, если бы вместо Homo Sapiens выжили неандертальцы 7 18.11.2022, 12:35

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Ученые пришли к интересным выводам.

В последние столетия наблюдался стремительный рост численности населения. Ранее на планете Земля проживало около семи миллиардов человек. Однако в ноябре люди пересекли эту отметку – теперь нас уже более 8 миллиардов.

С точки зрения эволюции – человеческая популяция выросла мгновенно. И это вызывает множество вопросов и предположений. Особенно интересна теория выживания неандертальца. Какова была бы жизнь на планете, если бы этот вид выжил, — пишет The Conversation.

Раньше одновременно жили всего десять тысяч неандертальцев. Сегодня на территории одного представителя этого вида обитает 800 000 тысяч современных людей. Учитывая наши тенденции жить в социальных группах, вероятно, неандертальцы жили бы на расстоянии сотни километров. Поэтому искать пару себе за пределами своей семьи не имело смысла. Также и сами неандертальцы в основном оставались в своих семейных группах.

Поэтому вероятно, современные мегаполисы никто бы не построил. В результате плотность населения была бы гораздо меньше, чем сегодня. Отсутствие толерантности к чужим могло быть причиной изоляции неандертальцев. Но в этом есть преимущества – это могло защитить их от инфекций, уничтожавших целые популяции Homo sapiens.

Также возникают вопросы по еде. Мы развивались на 10-20% быстрее предыдущих видов. Однако продолжение рода возможно только тогда, когда есть чем питаться. Еще двести тысяч лет назад в нашей генетике появилась склонность к дружелюбию – на это указывает археология. А 100 000 лет назад были созданы сети, распространявшие охотничье оружие. К тому же, Homo Sapiens проводили всевозможные ритуалы в общих кругах.

Поэтому очевидно, что понятие «друг» существует уже сотни тысяч лет. Людям было на кого положиться в отсутствие пищи. Но даже иного вида нам вероятно не хватало. Поэтому мы выстраивали отношения с другими животными путем приручения. В мире же неандертальцев такого могло никогда не состояться.

Есть вопросы и по окружающей среде. Именно ее изменение привело к смерти неандертальцев. Люди распространяли технологии и делились с другими во времена кризиса. Наш вид мог хорошо адаптироваться посредством связей между социальными группами. Даже тогда, когда температура в Европе была на 8-10 ℃ ниже, чем сегодня еще 20 тысяч лет назад.

В это время распространялись копья, тонкие иглы для пошива одежды и сохранения тепла. К тому же охота происходила с одомашненными волками. Во время этого было важно разумное потребление. Homo Sapiens не потреблял чрезмерных ресурсов – слишком много оленей или рыбы. А в Северной Америке вообще охотились только на самцов лосося.

Все это невозможно для неандертальца. Но предполагают, что при расцвете именно этого вида планета Земля сохранила бы мамонтов. Это обусловлено тем, что желающих поймать животное из вида неандертальцев было бы меньше.

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