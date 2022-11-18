Лукашенко об уходе «МакДональдса»: Слава тебе Господи 23 18.11.2022, 14:51

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Диктатор радуется, что из страны уходит успешный западный бизнес.

Лукашенко прокомментировал уход из страны одной из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания «МакДональдс». Напомним, ее место займет российская сеть «Вкусно и точка».

«Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи (да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего), стали ахать и охать: „Ах, „МакДональдс“ уходит“. Я думаю: слава тебе Господи, что хоть уходит! Но только место „МакДональдса“, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы», — сказал Лукашенко.

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