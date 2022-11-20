Ученые выяснили, как значительно продлить жизнь человека в городе 20.11.2022, 14:16

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Необычный 30-летний эксперимент провели в штате Орегон.

В течение последних 30 лет некоммерческая организация «Друзья деревьев» сажала деревья вдоль улиц Портленда, штат Орегон, США. Теперь исследование показало, что каждое посаженное дерево было связано со значительным снижением смертности от несчастных случаев и сердечно-сосудистых заболеваний (на 20% и 6%). Ученые подсчитали, что ежегодные экономические выгоды от посадки деревьев значительно превышают затраты на их содержание, сообщает Techinsider.

«В большинстве исследований для оценки вегетационного индекса используются спутниковые изображения, которые не различают разные типы растительности и не могут быть напрямую переведены в реальные меры», — говорит Пайам Дадванд, исследователь ISGlobal и старший автор исследования. Так, ученые воспользовались естественным экспериментом, который проходил в городе Портленд. Исследовательская группа смотрела на количество деревьев за предшествующие 5, 10 или 15 лет. Они связали эту информацию со смертностью от сердечно-сосудистых, респираторных или неслучайных причин в том же районе, используя данные Управления здравоохранения штата Орегон.

В итоге, в районах, где было посажено больше деревьев, уровень смертности (смертей на 100 000 человек) был ниже. Эта связь была значимой для сердечно-сосудистой и «неаварийной» смертности (то есть для всех причин, исключая несчастные случаи), особенно для мужчин и людей старше 65 лет.

Кроме того, связь усиливалась по мере старения и роста деревьев: снижение уровня смертности, связанное с деревьями, посаженными 11-15 лет назад (30%), было вдвое больше, чем с деревьями, посаженными в предшествующие 1-5 лет (15%). Так, старые и большие деревья связаны со значительным снижением смертности и их сохранение может быть особенно важным для общественного здравоохранения.

Конечно, исследование не дает прямого понимания того, как деревья улучшают здоровье. Тем не менее, факт, что большие и старые деревья оказывают положительное влияние на здоровье говорит сам за себя, так как, к примеру, деревья лучше очищают воздух от загрязнений, снижают температуру и шум (три фактора, связанные с повышенной смертностью).

«Мы наблюдали эффект как в зеленых, так и в менее зеленых районах: это говорит о том, что посадка уличных деревьев приносит пользу обоим», — говорит Джеффри Х. Донован из Лесной службы Министерства сельского хозяйства США. В анализе учитывались и другие факторы, которые могут влиять на смертность: доход, образование и расовый состав жителей района.

По оценкам авторов, выгоды от посадки деревьев значительно перевешивают затраты: ежегодные затраты на посадку и уход за одним городским деревом в каждом из 140 переписных районов Портленда колеблются где-то между 3000 и 13000 долларов США, в то время как это принесет около 14,2 миллионов долларов. «Наши результаты обеспечивают важную доказательную базу для ощутимых вмешательств, для увеличения продолжительности жизни городских жителей», — заключает Дадванд.

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